La Générale - Valentine Varela - critique

Résumé : Dans son lycée, Christine est professeure principale d’une classe de seconde. Pour ses élèves, un seul objectif : passer en “générale”. Plus qu’une filière, c’est un passeport social. Mais Christine a vu, année après année, son métier se transformer. Entourée d’une bande de profs, elle va se battre pour arracher ces “gosses” au déterminisme social.

Critique : Non, la générale ne fait en aucun cas référence à un grade des Forces armées, même si le corps professoral, à l’instar du corps militaire, se doit d’être pourvu d’organisation et d’autorité. Peut-être ce titre pourrait-il évoquer le théâtre (la générale est le nom donné à la dernière répétition avant la représentation publique), ce microcosme où comme dans un établissement scolaire, il convient de capter l’attention et d’ouvrir l’esprit. Car c’est bien au cœur de l’Éducation nationale que nous plonge ce documentaire jamais geignard et souvent drôle concocté par Valentine Varela, réalisatrice de quatre courts métrages traitant invariablement de l’échec et de l’abandon.

Dans ce lycée, comme dans tous les autres, la classe de seconde est générale. Mais ici le niveau scolaire est très bas et la plupart des élèves n’auront pas accès à cette filière générale pourtant perçue depuis des générations comme seul sésame vers une carrière professionnelle honorable, et seront dirigés vers cette « techno », réputée disqualifiante. S’engage alors un combat où élèves et profs, mus par un même désir de réussite, tissent un lien étroit malgré les difficultés de tous ordres et le désintérêt général. C’est ce chemin pavé de rires et de doutes, d’engagement et de gravité, de solitude et de solidarité, que décrit la cinéaste, séduite par l’énergie de Christine, professeure de Sciences de la vie et de la Terre, et de ses collègues, tous dévoués auprès des élèves. Même si le système éducatif français ne permet plus de laisser passer grand-chose, tous s’investissent dans ce métier de transmission et de don de soi qui nécessite un constant renouvellement d’énergie, comme le symbolisent, dès l’ouverture du film, les images d’un groupe de personnes venues s’oxygéner en bord de mer avant de regagner l’enclave à la fois protectrice et agitée de ce lycée dit difficile.

Durant un an, Valentine Varela et son chef opérateur installent leur caméra deux à trois fois par semaine dans l’établissement. Bien assez pour repérer les personnages charismatiques qui aimantent l’objectif... Christine, rompue à l’exercice de la main de fer dans un gant de velours, est fascinante dans son rôle de chef de file. Son cours d’éducation sexuelle, entre décontraction et précision, suffirait, à lui seul, à convaincre les plus grands cancres de reprendre le chemin de l’école. Pédagogue accomplie, Maureen nous fait partager son bonheur d’avoir su éveiller, grâce à son initiative d’atelier baroque, le sens artistique et le goût inattendu pour la rhétorique de ces jeunes déclarés incultes, dont la spontanéité et la vivacité font pourtant le sel de ce beau moment de cinéma. Imen et Salah, attachants perturbateurs, rythment le film de leur franc-parler et leur débrouillardise. Les mots d’Imen, frondeuse à souhait et à la répartie facile, contribuent à l’élaboration de dialogues dignes des meilleurs scénaristes.

Depuis quelques années, nombreux sont les films à se pencher sur la déshérence du système éducatif, mais La Générale n’est pas un film supplémentaire perdu parmi tant d’autres. Son point de vue réaliste et décomplexé, ses acteurs plus vrais que des personnages de fiction, son montage fluide sèment à bon escient des instants de grâce et d’humanité au cœur d’un sujet grave qui a la bonne idée de ne pas se prendre au sérieux.