La montagne par les grands maîtres de l’estampe japonaise – Anne Sefrioui - chronique livre

Résumé : « La montagne par les grands maîtres de l’estampe japonaise » présente plusieurs estampes de différents formats mettant en scène la montagne. Hiroshige, Hokusai, Hasui et d’autres encore ont illustré ce thème à différentes occasions.

Critique : Ce coffret contient un livret explicatif situant d’abord la montagne dans la peinture japonaise, en s’attardant sur le mont Fuji. Puis chaque xylogravure est présentée en miniature avec son auteur, son titre, le recueil dont elle est extraite et sa date de création. La deuxième partie de ce coffret, la plus belle, est un leporello relié qui enchaîne de belles reproductions couleurs des oeuvres choisies pour illuster au mieux le thème.

La montagne et par extension la nature sont omniprésentes dans la création japonaise. Ces monts abrupts, ces chemins qui serpentent dans les hauteurs, sont arpentés par des voyageurs variés : cortèges officiels seigneuriaux, transporteurs, moines pèlerins. Ils traversent ces ponts incroyables ou s’arrêtent pour admirer des chutes d’eau en altitude. Ces moments de vie sont une partie des éléments choisis par ces peintres japonais pour évoquer la nature.

Si de nombreux sites insolites sont mis en avant, on peut trouver aussi, invariablement, l’éternel mont Fuji qui trône dans toute sa splendeur ou qui sert de repère, au loin dans l’image. Comme si on pouvait apercevoir ce sommet, où que l’on soit au Japon. En tout cas, c’est l’impression que l’on ressent au fur et à mesure qu’on feuillette ce recueil.



Katsushika Hokusai, le pont suspendu à la frontière des provinces d’Eda et d’Hitchu vers 1830

Copyright Hazan 2024

Les peintures impressionnantes nous aident à nous projeter dans ce Japon ancien. La plupart des œuvres date du dix-neuvième siècle, quelques-unes du début du vingtième. Il faut noter que Hiroshige et Hokusai sont à l’honneur et occupent à eux deux une énorme partie de cet ouvrage. Les sept autres artistes présents se répartissent une plus petite partie du carnet. C’est peut-être la seule ombre au tableau de ce coffret. On aurait aimé découvrir avec plus de précision des créateurs moins emblématiques et nous plonger ainsi dans d’autres ambiances.

Les formats verticaux se marient aisément avec les estampes horizontales. Les couleurs choisies, le vert des herbes, le bleu éclatant du ciel ou encore le rouge frappant du mont Fuji sous l’orage sont un plaisir pour les yeux. Les personnages, de plus en plus stylisés au fur et à mesure qu’ils se trouvent loin de nous, apportent une présence humaine dans tous ces lieux.

Les reproductions défilent et l’on s’imagine marcher dans ce Japon fantasmé le plus souvent par ces peintres, dont peu ont réellement parcouru ces routes à l’époque Edo. Et, magie de la toile, l’envie de voyager vers le pays du soleil levant s’empare soudain du lecteur, au détour d’une montagne.

La montagne par les grands maîtres de l’estampe japonaise est un coffret de qualité qui permet de découvrir des estampes traitant de la montagne principalement signées par Hiroshige et Hokusai.