La Peinture chinoise Liu Jianlong Emmanuelle Lesbre - la critique

Résumé : {Une nouvelle édition, avec changement de couverture, reliure à lacets, et impression en double-pages non séparées de cette somme exceptionnelle sur La peinture chinoise, riche de plus de deux millénaires de développement et d’invention. Mal connue en Occident, la peinture chinoise y est invariablement présentée à travers les reproductions des mêmes œuvres provenant du musée du Palais de Taïwan et des collections américaines. Cette sélection reflète peu la réalité et la richesse du patrimoine parvenu jusqu’à nous. Associée à Liu Jianlong, Emmanuelle Lesbre a étudié et fait photographier plus de trois cent œuvres, en majorité inédites, conservées en Chine, issues des réserves de musées, d’instituts archéologique, ou de sanctuaires religieux pour la plupart inaccessibles au public. Ces chefs-d’œuvre sont abordés de manière thématique, en suivant la classification par genres en vigueur à l’Académie impériale de peinture : peinture religieuse, portraits de femmes, peinture de paysage, peinture animalière, peinture de fleurs et d’oiseaux. A ces catégories traditionnelles les auteurs en ont ajouté plusieurs autres, notamment la peinture édifiante, le portrait en général, les scènes de mœurs et la peinture des lettrés. Par sa richesse et son originalité, cet ouvrage constitue une véritable somme qui bouleverse et renouvelle notre vision de la peinture chinoise, forte de plus de deux millénaires de développement et d’invention. 450 illustrations, dont 80 % d’inédits, viennent illustrer le propos. Emmanuelle Lesbre, docteur en études chinoises, est titulaire d’un diplôme du département d’Histoire de l’art de l’Institut central des beaux-arts de Chine, obtenu après six ans d’études dans le pays. Liu Jianlong est historien de formation, expert diplômé du département d’Histoire de l’art de l’Institut central des beaux-arts de Chine. Il est l’auteur d’ouvrages d’érudition sur la peinture et la calligraphie.}

Critique : Les Français ont adopté le terme anglo-saxon "must-have" pour recommander la possession d’une chose indispensable. Cette prescription matérialiste est de bon aloi ici, motivée par la conviction qu’on tient entre les mains une approche nécessaire à la compréhension de l’histoire des Hommes et de l’art. Hazan propose donc une réédition augmentée de l’ouvrage consacré à la peinture chinoise. Tant par la qualité de son contenu, de sa forme, que par son prix abordable, cet objet est un livre qu’on "doit avoir" dans sa bibliothèque.

Le nombre de documents présentés constitue une somme d’informations permettant une image d’ensemble détaillée. A chacune d’elles, les auteurs apportent des commentaires sur les circonstances, l’auteur, son dessin, sa calligraphie. On voyage à chaque page en essayant de rapporter cela à l’expérience de l’art européen. Cependant, tout n’est pas comparable, loin s’en faut.

Par exemple, les textes peints en occident sont très rares. Il y a parfois le nom de celui ou celle qui est portraituré(e), une date, éventuellement une devise, mais généralement pas plus. Alors que dans les planches extrême-orientales, du fait du développement de la calligraphie, les productions de l’esprit peuvent compléter logiquement un dessin. Cette mixité oblige les artistes à être aussi des lettrés ou être en lien avec eux, soit pour ajouter de la poésie, soit pour ajouter des informations narratives. C’est, en quelque sorte, le principe retenu par la bande dessinée moderne.

De fait, les auteurs de ce livre, apportent un éclairage complet, à la fois sur le contexte historique général, mais aussi sur ce qui est représenté, ce qui est dit, le tout inscrit dans des perspectives plus larges qui traversent les courants de peinture, les provinces et les dynasties. Ce travail colossal, unique, situe cet ouvrage bien au-dessus des attentes classiques d’une publication grand public. Sur le fond, ce livre est rare. rare d’érudition, non celle qu’on acquiert superficiellement, mais celle qui est instruite par une fréquentation longue et assidue d’une culture. C’est le cas de ce binôme hautement gradué de l’école de l’histoire des arts chinois. L’œuvre profite certainement d’une approche sensible différenciée des deux auteurs, homme, femme, française, chinois, qui proposent davantage d’inventorier davantage les faits circonstanciés sous nos yeux que de perpétuer un catalogue connu, traditionnel, largement formaté par les érudits chinois et les sino-spécialistes nord-américains. Même si vous n’êtes pas spécialiste, amateur du genre ou affilié aux amis du musée Jacquemart André, le livre impose le respect, force l’admiration.

Sa caractéristique matérielle est aussi originale, adaptée au sujet pour accompagner le savoir par l’expérience de sa lecture. Sa couverture en satin imprimé est douce au toucher et traduit la sophistication de ce monde qui semble avoir eu mille années d’avance sur nos rustres ancêtres gaulois. Un fil rouge à dénouer permet le déploiement des pages imprimées en recto et collées bout à bout. Un luxe inouï pour une acquisition abordable.

Il faut absolument se procurer cet ouvrage magnifique pour effectuer un voyage intérieur dans l’histoire chinoise.

Format : 243 x 285 mm

480 pages

Prix : 39.95 €

