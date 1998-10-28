The Truman Show - Peter Weir - critique

Le 21 décembre 2025
Le monde merveilleux de Truman Burbank n’est qu’un gigantesque show télévisé. Une "comédie" d’anticipation particulièrement prémonitoire.
- Réalisateur : Peter Weir
- Acteurs : Jim Carrey, Natascha McElhone, Laura Linney, Ed Harris, Peter Krause, Noah Emmerich, Holland Taylor, Brian Delate
- Genre : Comédie fantastique
- Nationalité : Américain
- Distributeur : La Filmothèque Distribution (ex-Ciné Sorbonne), UIP (United International Pictures)
- Durée : 1h43mn
- Reprise: 15 juin 2022
- Date de sortie : 28 octobre 1998
Résumé : Truman Burbank (Jim Carrey), heureux de vivre, évolue dans un monde propret et trop ordonné qui paraît bien artificiel.
Critique : On comprend très vite, en même temps que Truman le héros, qu’il est le jouet d’une mise en scène de tous les instants. Un producteur de télévision (Ed Harris) a imaginé de le faire évoluer depuis sa naissance dans un décor gigantesque, et de le filmer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, entouré d’acteurs qui constituent son entourage.
Plusieurs petits éléments vont, petit à petit, ouvrir les yeux de Truman : des personnages qui chaque matin refond le même parcours avec les mêmes gestes...
Si le parti pris de décrire cette histoire dans une ambiance de comédie burlesque (renforcée par la présence de l’élastique Jim Carrey, peu connu pour des rôles dramatiques) peut sembler incongru, il finit finalement par faire mouche en traitant le sujet de la téléréalité en s’aventurant sur son propre terrain (surjeu, décors aux couleurs criardes, artifices de sitcoms...).
- Copyright Universal Pictures/Scott Rudin Productions
Ce film, qui date de 1998, a quelque chose de malheureusement prémonitoire, "proposant" avant l’heure une vision de la télévision qui se concrétisera à grande échelle !
Fascination morbide pour le petit écran, voyeurisme malsain, starification d’individus ordinaires... tout est dans ce film au scénario malin, qui reste encore en deçà des outrances à venir dans lesquelles se sont surajoutées au phénomène les réseaux sociaux.
L’éclectique cinéaste d’origine australienne Peter Weir, et son scénariste néozélandais Andrew Niccol, adepte des films futuristes (comme scénariste puis comme réalisateur), ont réussi une comédie iconoclaste et divertissante bien hollywoodienne, mais inquiétante à souhait.
