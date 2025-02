Brave Bell - Meeb, Okane - la chronique Manga

Résumé : Le jour où sa famille est tuée, la vie de Sôji bascule. Dès lors, ce dernier se lance dans une quête de vengeance, et va faire une découverte qui pourrait bien tout remettre en question...

Critique : Sôji Sanada est la terreur du lycée ! Non pas qu’il soit le plus impressionnant physiquement ou spécialement méchant : non, Sôji est le fil d’un chef de Clan Yakuza ! Habitué depuis son enfance à être seul, le jeune homme a été obligé de s’endurcir. Si son père voulait pour lui une autre vie, tout bascule lorsque son clan tout entier est décimé… Sôji se lance donc dans une quête de vengeance. Mais le jeune homme n’est pas au bout de ses peines !

Nous ne sommes pas spécialement adepte des œuvres sur la mafia et nous avons entamé cette lecture avec la crainte de lire un nouveau Tokyo Revengers. Rapidement cette peur fût douchée et tout aussi vite nous nous sommes attachés à Sôji. Un anti-héros qui coche toutes les cases du genre : solitaire, mutique et avec un sens moral qui lui est propre. Meeb réussit parfaitement à nous transmettre les blessures du jeune homme. Les difficultés d’être un « fils de » surtout quand son père est une personne aussi crainte qu’un chef de clan mafieux.

Comme Sôji, nous nous demandons comment un clan a pu être décimé aussi rapidement ? Nous avons suivi avec intérêt l’enquête et le cheminement intellectuel du jeune homme. Les scènes d’action sont plutôt maîtrisées par Okane et nous avons hâte de voir ce qu’il va nous proposer dans les cinq prochains tomes, car la série doit compter 6 volumes en tout.

Certains évènements vont pousser Sôji a s’interroger sur les choix qu’il a pu faire et remettent en question cette quête pour venger l’honneur de sa famille. Quelques touches de fantastique parsèment ce premier tome et apporte un petit plus à son intrigue tout en laissant entrevoir de très belles évolutions dans ce sens !