La petit graine - Colas et Mathias Rifkiss - critique

Résumé : Denis et Céline rêvent d’avoir un enfant. Après des années d’inséminations artificielles, ils se lancent dans le plan de la dernière chance. Demander à Piche, un ancien camarade de classe dont Denis était le souffre-douleur, de les aider.

Critique : S’ils ne sont pas encore connus du grand public, les frères Rifkiss ont déjà à leur actif plusieurs courts-métrages multi-sélectionnés et primés en festivals, dans le monde entier, avec comme thème de prédilection le positionnement de l’être humain dans son environnement familial ou conjugal, surtout quand un élément coercitif extérieur le perturbe. Leur dernier court-métrage La charge mentale, prélude à ce premier long, portait déjà sur l’injonction du couple parfait .

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Interloqués par la conférence de presse d’Emmanuel Macron exhortant au renouvellement des générations, alors qu’eux-mêmes n’ont pas d’enfants, ils s’interrogent sur ce mépris social assumé envers ceux qui ne veulent ou ne peuvent se reproduire. L’infertilité est un sujet peu abordé au cinéma. Il est vrai qu’il pourrait facilement revêtir un aspect scientifique rebutant ou au contraire verser dans une version libidineuse affligeante. Si les premières images du film qui nous intéresse ici peuvent semer le doute, très vite les dialogues enlevés laissent entrevoir une comédie franche pour sourire sans ambiguïté du diktat de la normalité familiale.

Autour de quatre personnages aux allures de Madame et Monsieur Tout-le-monde pour une prompte identification, le récit dresse un tableau aussi absurde que drôle autour des différentes formes de parentalité. Céline (Louise Massin) veut un enfant, un peu pour elle sans doute mais peut-être aussi pour remplir la mission de femme que la société lui impose. Denis (Sébastien Chassagne) aime sa femme et a à cœur de remplir ses devoirs d’époux et de père. Piche (Oussama Kheddam), le providentiel donneur de semence, affiche une litanie de motifs, entre lucidité et cynisme, pour refuser toute responsabilité paternelle. Pièce rajoutée à ce trio déjà très improbable, Mégane (Delphine Baril), mère de quatre enfants, ne manque pas d’énergie pour leur énumérer les inconvénients d’une famille nombreuse.

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Si la première partie, occupée à placer ses pions, fait flotter un sentiment d’incertitude, la suite se nourrit de la force vive de chacun des intervenants pour approcher au plus près ces désirs et ces refus d’enfant tout en adoptant une tournure à la fois plus profonde et tendre que ce que le début ne laissait imaginer. Les protagonistes, gentiment moqués pour être mieux aimés et incarnés par un quatuor de comédiens efficaces, revêtent alors les atours d’une conformité rassurante dans laquelle chacun d’entre nous pourra se retrouver ou pas. Enfin, la mise en scène nous réserve quelques moments forts, dont la séquence-confession de Louise Massin (Céline), où l’actrice au talent jusqu’ici peu exploité et la mère non accomplie s’unissent pour nous offrir une confession d’une authenticité totale.

Malgré quelques longueurs initiales, La petite graine réussit pleinement sa germination pour donner naissance à une composition florissante et peut donc se classer au registre des belles surprises, grâce à l’originalité du sujet et le ton débonnaire qui l’entoure.