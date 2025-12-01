La petite cuisine de Mehdi - Amine Adjina - critique

Résumé : Mehdi est sur un fil. Il joue le rôle du fils algérien parfait devant sa mère Fatima, tout en lui cachant sa relation avec Léa ainsi que sa passion pour la gastronomie française. Il est chef dans un bistrot qu’il s’apprête à racheter avec Léa. Mais celle-ci n’en peut plus de ses cachotteries et exige de rencontrer Fatima. Au pied du mur, Mehdi va trouver la pire des solutions.

Critique : Plus habitué des scènes de théâtre que des plateaux de cinéma, Amine Adjina emprunte la voie de la gastronomie pour séduire le cinéma, arguant que ces deux secteurs ont en commun de véhiculer culture et plaisir. Il est vrai qu’au-delà de répondre au besoin biologique de se nourrir, l’art culinaire s’apparente à un vrai langage social, une manière d’affirmer une identité, une appartenance sociale et offre le meilleur point d’observation des relations humaines. Il est donc tout naturel que le réalisateur choisisse le décor chaleureux et coloré d’un restaurant, lyonnais de surcroît, pour aborder le sujet de l’identité culturelle, des chamboulements intergénérationnels et des relations éternellement ambigües entre la France et l’Algérie. Des sujets sérieux qui pourraient faire craindre quelque dramatisation.

Heureusement, il n’en est rien car sont ici conviées bonne humeur et convivialité. Tout d’abord grâce à Mehdi (Younés Boucif) autour de qui tourne sans temps mort cette comédie légère. Joyeux luron, toujours entouré d’amis ou de membres de sa famille, il répand son charme et son bagou partout où il passe. D’origine algérienne, il est parfaitement rompu aux us et coutumes de son pays d’adoption, ce qui n’est pas toujours du goût de sa mère bien-aimée. Elle a vu son mari s’abîmer la santé au travail et est persuadée que la France lui a volé cet homme qu’elle aimait. Elle a désormais peur que cette même France s’en prenne à son fils unique. Très conservatrice, elle ne peut imaginer que Mehdi préfère cuisiner des plats du cru plutôt que le traditionnel couscous de ses aïeux. Quant à épouser une honorable jeune femme issue de la classe moyenne française, ce n’est même pas envisageable. Voilà donc notre gentil Mehdi coincé entre Léa (Clara Bretheau), pure représentante du mode de vie à la française, et Fatima (Malika Zerrouki), impitoyable défenseuse de leur culture originelle. Alors, comment sortir de cet inextricable guêpier surtout quand on est soumis à la pression de sa compagne, désireuse de rencontrer sa future belle-famille, et que l’on ne veut faire de peine à personne ? Débute alors un véritable vaudeville où le dindon de la farce n’est pas le mari, mais la mère.

Une recette qui chatouille gentiment les papilles dans un premier temps. Mensonges et quiproquos s’enchaînent dans un joyeux désordre pour permettre au récit de ne jamais se commettre dans une moralisation de mauvais aloi. Pourtant, une surcharge d’ingrédients aux saveurs répétitives finit par rendre le plat indigeste. Fort heureusement, le menu réserve une gourmandise qui fait vite oublier la légère amertume des mets précédents. Hiam Abbas, actrice palestinienne habituée aux rôles de femme engagée, révèle une part comique jusqu’ici savamment enfouie. Sous les traits de Souhila, mère de substitution à la hauteur des coups fourrés fomentés par Mehdi, elle est surprenante de naturel. Colonne vertébrale de cette histoire abracadabrante, elle réussit l’exploit d’amuser tout en questionnant, en toute légèreté, sur des sujets plus graves. Il en résulte un film néanmoins divertissant qui fait la part belle aux femmes de tous âges et de toutes catégories sociales et rappelle les vertus du métissage dans tous les domaines.