La poésie du marchand d’armes - Frédéric Potier - critique du livre

Résumé : Une explosion sur l’arsenal de Lorient ravive les alertes de la lutte anti-terroriste de la Nation française. Les suspects sont nombreux : de l’extrême droite aux militants pacifistes radicaux, ou même de grandes industries aux préoccupations géopolitiques. Nina Meriem mène une enquête labyrinthique suivie de près par les sommets de l’Etat.

Critique : Le problème avec les romans politiques, c’est lorsque leur réalisme nous renvoie systématiquement à l’actualité. Rassurons tout de suite : la poésie du marchand d’armes est certes bien documentée et tout à fait réaliste, mais le récit ne verse pas dans l’analyse politique. L’action est au cœur du récit, laissant de côté les discours pour privilégier les courts dialogues, les chapitres brefs et un style tout à fait visuel.

L’enquête que mène la Capitaine Nina Meriem, déjà personnage du précédent roman La menace 732 – prix Edgar Faure 2022 – s’apparente à un brouillard épais en altitude : il faut à la fois veiller à ne pas s’écarter de la piste, tout en cherchant à avancer à bonne allure. Lorsque l’explosion à l’arsenal de Lorient se produit, visant la fabrication de drones destinés à l’exportation, c’est la sécurité nationale qui est en jeu. Quand, dans le même temps, un conseiller ministériel fraîchement débarqué au sein du groupe Poséidon, le fabricant d’armes, se retrouve dans le coma et qu’un intermédiaire de ventes d’armes, Abdel Lounès disparaît, c’est un véritable sac de nœuds à démêler. Ajoutez par-dessus l’arrogance des services secrets français, en dépit de leur remarquable efficacité, celle des ministres soucieux de leur popularité et la personnalité flamboyante de la présidente de la République, et l’on comprend rapidement qu’aucun répit ne sera accordé à l’intrigue, qui vise à mettre en lien tous ces protagonistes.

Évidemment, on sourit à la description de quelques personnages, rappelant de manière parfois à peine voilée des personnalités de premier plan, comme la présidente de la République, Nathalie Bordes, originaire du Tarn, de centre-gauche, qui conjugue à la fois fermeté et audace dans sa fonction. Quelques répliques prêtent à sourire, l’auteur semblant appliquer à la lettre un adage qu’il attribue à son personnage : « on pardonne tout à ceux qui ont de l’esprit ». Les références littéraires, artistiques ou historiques rappellent que l’auteur possède un solide bagage de culture générale, liée à la fois à ses hautes études (ENA) et aux différentes fonctions exercées par la suite au service de l’État.

Dans son roman, Frédéric Potier parvient à traiter avec légèreté de sujets qui ne le sont pas : les ventes d’armes, les enjeux stratégiques de la géopolitique et les différents pouvoirs qui cohabitent dans les plus hautes fonctions. Il ne cède pas à la facilité en faisant état d’un complot d’État, mais fait bien appel à la raison d’État, au nom de laquelle les actes ne font pas toujours bon ménage avec la morale. Il met l’accent sur la dimension humaine des organisations, d’où la poésie qui peut co-exister avec le marchand d’armes, car il s’agit d’un clin d’œil à Rimbaud et à la dernière partie de son existence. En écrivant un roman sur la course à l’armement, la stratégie de la Défense ou même des enjeux électoraux, le récit démythifie la démocratie à une époque où le principe même est érigé en bouclier pour des intérêts qui n’en sont pas toujours dignes.

La poésie du marchand d’armes est un roman politique qui délivre une véritable ode à la démocratie…et au pouvoir féminin !