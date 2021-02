Mes quatre saisons – Nicoby – chronique BD

Résumé : Nicoby est désormais un auteur installé et reconnu. Quoi de mieux qu’un album aux couleurs des saisons pour dépeindre les avancées et aléas d’un métier au quotidien finalement méconnu, entre grandes promesses et petites péripéties, celui d’auteur et dessinateur de bande dessinée.

Le récit biographique s’est considérablement enrichi avec l’apport graphique, et c’est de cela que s’est nourri le genre nouveau du roman graphique, que Nicoby analyse avec humour dans cette chronique au fil des saisons et de sa vie. En effet, l’auteur dès les années 80 sent bien qu’il y a quelque chose à réaliser dans cette veine, et cet ouvrage, situé quelque part entre le journal intime et le dessin d’humour autobiographique, ne cesse de faire allusion à un monde assez clos, celui des auteurs de BD. Ce qui rythme véritablement les pages, ce ne sont pas en réalité les succès farouches ou les idées géniales, ni même les déceptions ou les échecs de l’auteur, mais ses rencontres. Chaque fois que Nicoby serre la main, discute ou apprend quelque chose sur l’un des maîtres du genre, de Gotlib à Druillet, il redevient ce jeune adolescent timide et fan, comme si son travail n’existait plus. Le fameux syndrome de l’imposteur est donc vivace dans cet ouvrage, sorte d’introspection du monde de la BD forte de sincérité et d’autodérision, avançant à chaque rencontre avec les yeux brillants et les mains moites.

Nicoby / Dupuis

Le style de Nicoby rejaillit inévitablement sur ces planches au format quasi cubiques, aux couleurs plutôt froides et aux scènes qui ne cherchent pas à respecter un ordre ou une hiérarchie définis. L’enjeu semble bien de faire un album libre, loin des contraintes d’une commande, d’un genre ou d’un éditeur, comme si la collection Aire Libre avait voulu mériter son titre une fois pour toute. Le dessin y est donc saisi comme au naturel, sans artifice ou recherche exhaustive, même s’il est vrai que Nicoby a déjà en lui ce style simple et humoristique dans la racine de ses contours de personnages. Pas de surprise ou de fantaisie à attendre, pas d’évolution non plus dans la recherche graphique, mais une permanence tranquille et un regard sur des années et des difficultés empreint de sagesse, dans l’expression comme dans le trait.

Nicoby / Dupuis

Enchaînement de souvenirs triviaux mais beaux, Mes Quatre Saisons sont surtout un hommage d’un auteur fan par essence de son métier, qui a su retranscrire le quotidien des aléas d’une vocation soumise au dessin.