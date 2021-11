La première édition du festival du film de société de Royan du 9 au 12 décembre 2021

La première édition du festival du film de société de Royan se tiendra du 9 au 12 décembre 2021.

Après de nombreuses années sans festival de cinéma, Royan, l’une des principales stations balnéaires de la côte atlantique française, renoue avec le septième art. Rendez-vous au cinéma du Lido.

Les films de société s’articulent autour de thèmes divers et variés tels que l’éducation, la justice, la nature, les relations humaines et tout ce qui compose notre capacité à vivre ensemble. Autant de sujets qui, durant ces quatre jours, permettront rencontres et débats entre les spectateurs venus assister aux projections et les équipes de films.

Douze films seront présentés en avant-premières, dont huit en compétition. Enquête sur un scandale d’État, film (en compétition) de Thierry de Peretti, ouvrira le festival, en présence du réalisateur, jeudi 9 décembre à 20h45, tandis qu’à l’issue de la remise des prix, François Desagnat et son film Zaï, zaï, zaï, zaï le clôtureront dimanche 12 à 17h30.

Sept films seront destinés aux scolaires.

Deux conférences thématiques : l’une, animée par François Dubet (sociologue), apportera un éclairage sur l’égalité des chances dans le système éducatif, à l’issue de la projection du film Compagnons de François Favrat avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui et Pio Marmaï. L’autre laissera le champ libre à Olivier Dubois (psychiatre) autour de la dépendance affective, en lien avec le film de Claire Simon Vous ne désirez que moi, avec Swann Arlaud et Emmanuelle Devos, d’après l’œuvre de Marguerite Duras.

Le jury, composé de professionnels du cinéma, décernera le prix du Meilleur film, celui de la Meilleure réalisation, et de la Meilleure interprétation. Le public pourra également faire part de son choix à travers Le prix du public. Enfin, les lycéens et lycéennes de la région décerneront, eux aussi, leur prix.