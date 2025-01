La princesse d’Hazelwood : une légende irlandaise – Arianna Calabretta - la chronique BD

Résumé : {La princesse d’Hazelwood : une légende irlandaise} commence par un conte ancien : une princesse douce et généreuse et son frère laid et emprisonné, une histoire qui se finit mal, au grand détriment de Val et Erinn. Les deux jeunes filles écoutent leur père leur raconter chaque soir un conte différent et y réagissent avec émotion. Pour l’anniversaire de leur père, elle décide de préparer un gâteau, mais il manque des framboises. Les deux fillettes s’embarquent seules dans la forêt, malgré l’interdiction paternelle, sans se douter des conséquences que vont avoir cette décision sur leur vie...

Critique : Cette BD étonnante en surprendra plus d’un. L’émotion est au rendez-vous de ce conte qui met en scène deux sœurs aux caractère opposés, la douce Erinn, réservée et la fonceuse Val, décidée. Au fil de l’histoire, nous apprendrons leur parcours, et pourquoi leur père est venu emménager au cœur de la forêt d’Hazelwood. Une forêt plus peuplée qu’on ne le pense. Au cour de leurs excursions, les fillettes rencontrent plusieurs personnages caractéristiques du monde des contes, mais revus dans une approche différente. Une dose d’humour permet de renforcer par contraste les moments forts et inattendus. Il s’agit d’un conte qui sait mettre en abyme la narration, puisque des contes sont racontés à l’intérieur de ce récit. Nous sommes à une époque plutôt moderne, mais cela n’a pas d’importance, car dans la forêt verte et chatoyante d’Hazelwood, c’est un autre temps qui règne, comme vont le découvrir Val et Erinn.

Cette belle histoire permet d’aborder le thème du deuil, de la confiance en soi, des regrets et de l’amour mais aussi du soutien qu’une famille doit apporter à ses différents membres. Bien sûr, l’amitié n’est pas oubliée, grâce au personnage de Joséphine dont nous vous laissons la surprise.

© Arianna Calabretta / Aventuriers d’ailleurs pour la traduction française

Arianna Calabretta opte pour un style particulier. Personnages stylisés, membres fins et grosse tête pour les enfants, corps trapu et imposant pour le père, l’autrice les dessine d’un trait donnant l’impression de crayonné. Impression renforcée par l’utilisation de hachures dans les décors, hachures colorées se mêlant adroitement avec les couleurs douces, pastels, dans des dégradés finement travaillés. Les grandes pages du conte dans le conte font intervenir des arabesques autour des dessins pleine planche, tandis que les cases de la BD, dépourvues de contours, semblent contenir difficilement les couleurs qui ne demandent qu’à se répandre sur la page. Les grands yeux des deux sœurs, immenses points de couleur dans leur visage, contrastent habilement avec ceux des adultes, plus petits et comportant pupille et iris.

Et comme dans tout conte, la magie est bien présente. Elle joue sur des couleurs teintées d’un halo les rendant plus lumineuse, et sur l’emploi de symboles et d’arabesques renvoyant aux légendes celtiques, entre autres.

La princesse d’Hazelwood : une légende irlandaise est un conte pour lecteur et lectrices de tous âges à partager en famille, une histoire touchante où l’on s’identifie sans peine aux deux sœurs Erinn et Val.