La promesse des ombres - la chronique du spectacle

Résumé : Ludwig, un jeune homme pauvre animé d’une volonté farouche, tombe amoureux de l’épouse de son riche bienfaiteur, mais il doit partir deux ans au Mexique pour une mission de confiance. Avant son départ, Elle lui fera une promesse. La Grande Guerre éclate. Les amants ne se retrouveront que neuf ans plus tard. Neuf ans… L’amour résiste-t-il au pire ? L’amour peut-il survivre sous les décombres du temps, de la distance et de la guerre ?

Critique : Aviver la braise d’une passion consumée par l’Histoire et le temps : tel est le vertigineux défi lancé par la Compagnie Strapathella avec La promesse des ombres. Portée par une écriture ciselée et littéraire, cette adaptation de Jean-Benoît Patricot du Voyage dans le passé de Stefan Zweig nous plonge au cœur d’une structure triangulaire d’une finesse psychologique rare, où les âmes s’entrecroisent par-delà les ravages de la Première Guerre mondiale.

Sur le plateau, la mise en scène de Laetitia Lebacq choisit l’épure et le symbole pour raconter l’impossible concrétisation d’un amour absolu. Loin des artifices lourds, l’espace scénique se déploie à travers des voiles suspendus et un clair-obscur spectral, matérialisant visuellement les limbes de la mémoire et les méandres de l’inconscient. Ce dispositif vaporeux enveloppe les spectateurs dans une atmosphère crépusculaire où chaque geste, chaque regard suspendu résonne avec une intensité poétique.

L’immersion sensorielle est par ailleurs magnifiée par la présence du violoniste Pierre-Humbert Pottiez dont les accords dialoguent avec l’histoire pour sculpter les paysages intérieurs des protagonistes interprétés avec fougue et tendresse par Laetitia Lebacq et Mickael Pernet. Les belles lumières et les jeux d’ombres créés par Johanna Legrand, sur un joli travail de vidéaste de Guillaume Blanchard, amplifient cet univers suspendu. Cette communion entre le verbe, le mouvement chorégraphique et la partition musicale insuffle au spectacle une réflexion universelle sur le désir d’éternité et la persistance des sentiments.