La tigresse bretonne – Roger Seiter, Frédéric Blier - la chronique BD

Résumé : {La tigresse bretonne} commence à l’automne 1343 à bord d‘un navire du roy de France qui navigue près des côtes bretonnes. Il croise un autre bateau qui hisse un pavillon lion blanc sur fond rouge. La nef royale n’a pas le temps de réagir qu’une volée de flèches s’abat sur l’équipage...

Critique : Le récit s’appuie sur des personnages réels, dont celui de Jeanne de Belleville, veuve d’Olivier de Clisson, qui a pris les armes contre le roi de France à la suite de l’assassinat de son mari. Personnage original et pourtant peu présent dans les livres d’histoire alors que la violence de sa vengeance ne peut laisser indifférent. Dans ce combat acharné, sur terre et sur mer, pas de quartiers, pas de prisonniers.

On découvre une protagoniste obstinée qui ne lâche rien, mais aussi les manœuvres de Philippe VI de Valois, fraîchement devenu roi de France. Le scénariste raconte ces événements mais comble aussi par la fiction les creux de la grande histoire. Il s’agit plutôt ici d’un court passage de la vie de Jeanne de Belleville, car l’intrigue se déroule entre 1343 et 1344, moins d’un an pour découvrir les hauts faits d’arme de cette guerrière-pirate.

On suit l’histoire en se demandant comment tout cela va finir. En effet, la folie vengeresse de Jeanne, qui lui valut son surnom de tigresse bretonne, semble ne pas avoir de limites. Et ce type de récits se finit généralement par la mort. Nous vous laissons la découverte de la fin de cette rébellion qui conclut un récit plein d’action, de batailles, de complots et de vengeance.

© Roger Seiter et Frédéric Blier / Grand Angle

Frédéric Blier apporte son trait réaliste à cette histoire. Il nous propulse au quatorzième siècle, au cœur de ces châteaux imprenables, de ces salles obscures où les grands de ce monde jouent les destinées d’un royaume, de ces océans secoués par les vagues où naviguent les nefs de guerre. Il nous brosse aussi les visages et les angoisses de Jeanne, sa colère. Et pour nous donner l’ampleur de cette rage, il dessine les corps massacrés, découpés des victimes de la guerre.

Pour renforcer le ton de ce récit, les couleurs de Florence Fantini apportent à la fois le réalisme des rocs côtiers et de la mer turquoise, mais aussi les ambiances sombres de cette histoire dure que les cieux azur ne suffisent pas à enjoliver. Au contraire, le réalisme des couleurs et du dessin font éclater encore plus la violence de la vengeance de Jeanne de Belleville.

La tigresse bretonne est une BD âpre, qui mêle histoire et fiction en nous faisant découvrir une femme inconnue qui a pourtant marqué son époque.