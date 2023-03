La trajectoire des gamètes - Morgan Perez - critique

Résumé : Petite fille conçue par un couple de femmes dans les années 80 puis élevée au sein d’une famille recomposée, Cécile a maintenant trente-six ans. Entre séances chez le psychologue et examens de gynécologie, elle se lance dans la généreuse aventure du don d’ovocytes.Un récit truffé d’anecdotes aussi drôles que touchantes. Une ode à toutes les formes de parentalités, en mots, en doutes et en musique.

Critique : Une gamète est une cellule reproductrice, mâle ou femelle, nécessaire à la reproduction. C’est donc à une réflexion sur la parentalité sous toutes ses formes que nous convie ce seul en scène aussi malicieux que généreux.

Élevée dans un climat hors norme et débonnaire et née elle-même grâce à la procréation médicalement assistée, Cécile souhaite faire un don d’ovocytes pour permettre à une femme infertile de donner la vie. Si elle n’envisage pas de devenir mère, elle aime l’idée de servir de courroie de transmission entre une génitrice et un enfant qui, issu d’une PMA ou d’une procréation naturelle, doit savoir d’où il vient sans discrimination et qu’il a été infiniment désiré. Car finalement, on comprend que c’est une histoire très personnelle, sans doute la sienne, traversée de doutes et de questionnements, mais aussi d’amour et de légèreté, que la comédienne nous propose de partager.

Aujourd’hui, Cécile a trente-six ans et demi, un détail bien moins anodin qu’il n’y paraît car le don d’ovocytes n’est autorisé que jusqu’à trente-sept ans. Il est donc temps de la suivre sur cette trajectoire ponctuée de rendez-vous médicaux et de constitutions de dossiers administratifs grâce auxquels on découvre que Cécile a quatre parents : deux mamans et deux papas. Revenant sur une enfance ballottée entre une mère fantasque et Élisabeth, sa compagne tendrement rugueuse, un père biologique particulièrement dilettante et un beau-père pas vraiment doué pour la bienveillance, elle déroule sous nos yeux cinquante ans d’histoire sociale. Avec pertinence, elle y inclut la question, évolutive selon les époques mais néanmoins encore quelque peu taboue, du désir et du non-désir de maternité. C’est donc en compagnie d’une galerie de personnages hauts en couleurs que l’on se promène entre passé et présent. Pourtant, malgré le talent de l’interprète à les habiller de mille nuances, passant en quelques secondes du timbre éraillé d’Élisabeth à la tonalité plus chic de sa mère, des accents virils de son géniteur aux mots faussement bienveillants de son beau-père, il faut un temps d’adaptation pour identifier et placer au bon endroit chaque morceau de ce puzzle humain. Fort heureusement, au cœur d’un décor minimaliste, une mise en scène inventive, d’un effet de rideau tiré ou de fauteuil déplacé, nous guide d’un univers à l’autre, tandis que les titres musicaux emblématiques de l’époque (Julien Clerc, Claude Nougaro, et quelques autres) ponctuent moments heureux et souvenirs plus douloureux. Tour à tour douce et combative, mutine et grave, Cécile Covès s’empare avec pudeur et sans faux-semblants de thèmes aussi universels que la transmission, la maternité et l’homosexualité pour démontrer qu’en toutes circonstances, l’amour, l’écoute et la tolérance prévalent et nous offrent une leçon de vie optimiste.