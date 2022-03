Les Rufians – Rodolfo Santullo, Dante Ginevra – la chronique BD

Résumé : 16 juin 1955, Argentine. Le palais présidentiel du président Juan Domingo Peron est attaqué par l’armée qui tente de renverser le régime. Mais ce jour-là, le président Peron n’est pas dans la Casa Rosada, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Le président avait-t-il été prévenu ? Et si c’était la pègre de Buenos Aires qui avait, par un étrange concours de circonstances, appris qui l’armée fomentait un coup d’État et avait exfiltré Peron ?

Rodolfo Santullo, Dante Ginevra – iLatina pour l'édition française

Le scénariste Rodolfo Santullo s’infiltre dans une page blanche laissée par l’Histoire pour construire la trame des Rufians : on ignore si – et plus encore comment – le président Peron était au courant de la tentative de coup d’État et d’assassinat mené par des militaires bien décidés à mettre fin à cette présidence soucieuse de réduire les inégalités sociales. Le coup d’État constitue le fil rouge de l’album composé de courtes histoires entrecroisées qui nous entraînent dans les bas-fonds de Buenos Aires. On y découvre une belle prostituée amoureuse d’un pianiste mais battue par son maquereau, une petite frappe qui braque les passagers des bus, un policier corrompu, des mafieux russes excessivement violents, un sous-officier admirateur de Peron et désireux de révéler le complot qui s’ourdit… Cette galerie truculente de personnages se croise et s’affronte jusqu’à ce que le récit s’accélère lorsque l’heure du coup d’État se rapproche. La fidélité au message social et à la figure charismatique de Peron, toujours très populaire dans l’Argentine d’aujourd’hui, pousse finalement certains de ces personnages à s’allier pour révéler le complot.

Généreux dans l’humour noir, Les Rufians met intelligemment en opposition deux mondes : d’un côté celui des bas-fonds, où les asociaux et criminels s’étripent joyeusement mais vient finalement au secours du pouvoir, et de l’autre celui des officiers, aristocrates qui n’hésitent pas à bombarder la foule et à renverser la démocratie. Lequel de ces deux mondes est finalement le plus immoral ?

Le trait noir de Dante Ginevra peint à merveille les ruelles et tripots de Buenos Aires : l’odeur du tabac transpire des planches, et les sons du tango argentin parviennent jusqu’aux oreilles du lecteur. Les plans serrés s’arrêtent sur les figures très expressives et parfois caricaturales de certains de ses personnages mus par le vice ou la cupidité. Cette capacité du duo Santullo / Ginevra à reconstituer graphiquement l’atmosphère des bas-fonds n’est pas sans rappeler certaines scènes d’Alack Sinner.

Publiée dans la revue argentine Fierro en 2010-2011, Les Rufians comble par la fiction une page blanche et dramatique de l’histoire argentine en s’intéressant au destin des plus démunis et des laissés pour compte, ceux-là mêmes que souhaitait soutenir Juan Peron. Cette découverte réjouissante est disponible dans la nouvelle collection « Via Libre » de la maison d’édition iLatina, qui propose des récits d’artistes sud-américains édités dans un format souple.