Lapérouse 64 – Marie-Agnès Le Roux, LF Bollée, Vincenzo Bizzarri – la chronique BD

Résumé : Voilà près de 200 ans que le mystère de la disparition de La Boussole, la frégate de Lapérouse, hante la marine française. Le fameux navigateur mandaté par Louis XVI pour établir un ambitieux voyage de 4 ans dont les objectifs sont à la fois scientifiques, commerciaux et militaires, a disparu corps et bien avec son équipage au large de Vanikoro, dans les îles Salomon. En 1964, de nouvelles informations sur les restent convainquent la marine de lancer une expédition inédite pour retrouver l’épave du navire. À la tête de cette expédition figure le capitaine Durieux, grand amoureux d’histoire maritime, François Guérin, commando et spécialiste de plongée, et Viviane, une journaliste au caractère bien trempé qui doit réaliser un reportage pour la presse française. Arrivé sur place, c’est une véritable fièvre qui s’empare de l’équipage : le mythe de Lapérouse fait tourner la tête du capitaine, prêt à tout pour faire de l’expédition un succès, quand François Guérin, moins adepte d’histoire, se demande quel est le véritable intérêt de cette mission… Entre plongée en eaux profondes et périples dans la jungle, rien ne sera épargné à l’équipage dirigé par Durieux dans ce bout du monde au climat hostile…

Critique :Fruit de recherches documentaires approfondies, Lapérouse 64 raconte le destin de l’expédition chargée d’élucider le mystère de La Boussole, frégate qui a disparue corps et bien en 1988, trois ans après le départ du navigateur de France. Placé à la tête de deux puissantes frégates, La Boussole et l’Astrolabe, Lapérouse a été mandaté en 1985 par Louis XVI pour se rendre dans l’Océan Pacifique, avec plusieurs objectifs : cartographier les îles et côtes de cet espace, affirmer la présence de la France dans la région, renforcer les connaissances scientifiques du royaume. Après avoir sillonné les côtes de l’Amérique du Sud, du Canada, de la Russie, de l’Asie de l’Est puis avoir exploré plusieurs îles du Pacifique, l’équipage épuisé termine sa course au large de Vanikoro, dans des conditions terrible qui sont restées longtemps obscures... Mais impossible de retrouver La Boussole. Pour la marine française, retrouver cette frégate est une question d’honneur, si bien que l’État met les moyens pour mener à bien l’expédition de recherche. D’abord peu au fait de cette expédition, François Guérin se retrouve missionné en raison de ses qualités de plongeur. Initialement réticent, il se laisse peu à peu happé par le mystère qui entoure l’expédition de La Pérouse. Il faut dire que la passion de l’équipage chargée de la mission de recherche est communicative, et que Viviane, la journaliste, a bien des charmes…

Marie-Agnès Le Roux, LF Bollée, Vincenzo Bizzarri / Glénat

Le scénario de LF Le Bollée et Marie-Agnès Le Roux jongle assez habilement entre passé et présent, et parvient à susciter l’intérêt du lecteur le plus étranger à ce morceau d’histoire de France. Les personnages du récit, fictifs, sont bien campés, et le dessin restitue l’atmosphère moite et hostile de ce bout du monde, où seuls vivent les exploitants de bois et des tribus autochtones. Le dessin réaliste de Vincenzo Bizzarri alterne entre le bleu de la mer et le vert de la jungle. Tous les éléments, de la météo à la végétation, s’avère un obstacle, et le parallèle entre le drame de 1788 et les difficultés de l’expédition de 1964 s’avère intéressant. L’obsession du capitaine Durieux pour Lapérouse rappelle la mémoire d’un corps d’armée qui cultive le souvenir de ses prouesses passées.

Instructif et d’une lecture très agréable, Lapérouse 64 oscille entre le documentair et le récit d’action, pour le plus grand plaisir du lecteur.