Joker/Harley : criminal sanity – Kim Garcia, Mico Suayan, Mike Mayhem, Jason Badower et alii – la chronique BD

Résumé : La docteur Harleen (« Harley ») Quinzel est une psychiatre et une profileuse de renom qui est embauchée par la police de Gotham City pour enquêter sur une vague de crimes commis par un tueur en série qui prend un soin particulier à la mise en scène de ses crimes. Mais la profileuse est elle-même hantée par la mort de sa colocataire Edie, assassinée cinq ans plus tôt par un tueur baptisé le Joker. Alors que le Joker semble avoir disparu, Harley est persuadée qu’il est derrière cette nouvelle série de meurtres.

Essentiellement connue pour ses séries young adult comme Sublimes créatures, l’autrice américaine Kim Garcia s’aventure dans le polar noir avec cet opus de la prestigieuse collection « Black Label ». Joker/Harley : criminal sanity nous plonge en effet dans le ventre de Gotham City pour offrir une relecture tout à fait originale de la relation entre le Joker et Harley Quinn. Contrairement à ce que suggère son titre, cet album n’est pas une origin story d’Harley Quinn qui sombrerait dans la folie à la suite du clown maléfique. Dans une Gotham abandonnée par Batman, Kim Garcia construit un thriller psychologique qui explore en premier lieu la personnalité d’Harley Quinzel, peinte comme une enquêtrice talentueuse et une femme tourmentée par la mort de son amie Edie et par les violences qu’elle a subie de la part de sa mère. Harley Quinzel comprend que le tueur sur lequel elle est chargée d’enquêter a des similitudes avec celui qui a assassiné son amie, ce qui confère rapidement un enjeu à son investigation. Kim Garcia revisite en parallèle, et avec bonheur, la personnalité du Joker. Ce dernier est un enfant maltraité par son père alcoolique qu’il tue dans un accès de violence, et auquel il accroche un cintre métallique dans la bouche pour lui donner un rictus macabre. D’abord mû par un désir de justice, le jeune homme devient par la suite un tueur narcissique de sang froid qui met en scène ses meurtres. À travers cette peinture du Joker, Kim Garcia explore les phases qui conduisent un homme à se muer en tueur psychopathe.

© DC Comics – Urban Comics pour la traduction française

Le graphisme constitue l’autre singularité de cet album. L’alternance entre passé et présent se traduit dans le dessin, avec un présent représenté en noir et blanc et des flashbacks en couleur dans la première partie de l’album… avant que le procédé ne change, pour mieux faire perdre au lecteur ses repères, à la manière du Joker qui change ses modes opératoires pour déstabiliser la police. En dépit de leurs styles différents, les artistes à l’œuvre misent sur une esthétique réaliste – voire photoréaliste pour Mike Mayhem –, qui renforce l’atmosphère de malaise du lecteur lorsqu’il est confronté aux scènes de crime ou à la violence extrême du Joker. Les planches en noir et blanc de Mico Suayan font très bien ressortir l’atmosphère glauque de Gotham City. Le découpage nerveux, marqué notamment par l’insertion de petites cases à l’intérieur de planches qui présentent une scène d’ensemble, fait de cet album un "page turner" qui tient son lecteur en haleine jusqu’au bout. Seul bémol à ce récit ambitieux : une fin quelque peu décevante au regard des enjeux portés tout au long de l’album.

© DC Comics – Urban Comics pour la traduction française

Joker/Harley : criminal sanity est un polar noir qui revisite intelligemment deux personnages emblématiques de l’univers de Batman. Ce thriller psychologique au scénario haletant tient (presque) toutes ses promesses.