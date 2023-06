Lars von Trier, au cœur du Dogme

Biographie : On connaît surtout Lars von Trier pour être, avec d’autres cinéastes danois, dont Thomas Vinterberg (Festen), à l’origine du Dogme qui prône une réalisation plus épurée et proche de la réalité. Mais avant le Dogme, Lars von Trier a réalisé deux courts métrages, The Orchid Gardener et Mantes la bienheureuse, qui lui permirent d’intégrer le prestigieux Danish Film Institute. Durant ses études, il réalise trois nouveaux court métrages, avant de se lancer dans la réalisation de clips vidéo et spots publicitaires. En 1984, il sort son premier long métrage, Element of Crime, premier volet d’une trilogie du "E", l’Europe et la perte de la personnalité. Element of crime sera récompensé par le Grand prix de la Commission supérieure technique à Cannes en 1985. Suivront Epidemic en 1987 et Europa (Prix du Jury Cannes 1991). Il se lance aussi en 1994 dans une singulière série télévisée, L’hôpital et ses fantômes, qui connaîtra deux autres saisons en 1997 et 2022. Cinéaste expérimental avant tout, Lars von Trier réalise, depuis 1991, trois minutes de son film Dimension par an. Ce film portera sur l’évolution d’un groupe de personnes, et devrait sortir en... 2024 ! Avec Breaking the Waves (Grand Prix du Jury Cannes 1996), von Trier entame une nouvelle trilogie, "Cœurs d’or". Les idiots en 1997 et Dancer in the Dark (Palme d’or Cannes 2000) clôturent ce tryptique. Toujours expérimental, il tourne des longs métrages qu’il compte toujours inscrire par trois dans sa filmographie. Le tryptique qui suit est entamé avec Dogville (2003) et se poursuit avec Manderlay (2005), qui est un échec. Du coup, Washington a été un projet abandonné. Mais von Trier s’est payé un semblant de récréation avec le documentaire décalé Five Obstructions (2003), suivi d’une fausse comédie, Le direktør (2006). Après le sulfureux Antichrist (2009), qui vaut à Charlotte Gainsbourg un prix d’interprétation à Cannes, Lars von Trier signe le sublime Melancholia (autre prix d’interprétation cannois, pour Kirsten Dunst), en 2011. Mais des propos choquants tenus lors de la conférence de presse le rendent persona non grata au Festival pendant quelques années. Il reviendra hors compétition en 2018 avec le thriller métaphysique The House That Jack Built. Entre ces deux films, Nymphomania, en deux parties, fait sensation en 2013. À l’occasion de la version director’s cut de ce film hors norme, le distributeur Les Films du Losange propose une rétrospective Lars von Trier en juillet 2023.

Filmographie

(longs métrages, cinéma)

Element of Crime (The Element of Crime, 1984)

Epidemic (1987)

Europa (1991)

Breaking the Waves (1996)

Les idiots (Idioterne, 1997)

Dancer in the Dark (2000)

Dogville (2003)

Five Obstructions (The Five Obstruction, 2003)

Manderlay (2005)

Le direktør (Direktøren for det hele, 2006)

Antichrist (2009)

Melancholia (2011)

Nymphomaniac (2013)

The House That Jack Built (2018)