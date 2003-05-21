Critique

CINÉMA

Dogville - Lars von Trier - critique

L’âme humaine sur un plateau

Le 24 novembre 2025

Lars von Trier signe un film envoûtant sur les noirceurs de l’âme humaine, qui ne saurait être réduit à du théâtre filmé. Nicole Kidman est magistrale.

En VOD, SVOD ou Streaming

Galerie photos

© Les Films du Losange
© Les Films du Losange

  • fouinette 7 novembre 2005
    Dogville - Lars von Trier - critique

    1
    2
    3
    4
    5

    Très bizarre ce film que je viens de voir sur arte. Il oscille entre la pièce de théâtre et l’eexercice de style. j’avoue que la performance est belle et que l’idée a le mérite d’être originale mais j’ai eu du mal à accrocher. Beaucoup de mal.
    Je me demande si je ne suis pas passée à côté du film tant les critiques en font l’éloge. Dommage peut-être mais moi je me suis ennuyée ferme...
    Je commente
    0

Votre avis

Votre note :
3 votes
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.