Laurel et Hardy – Gianluca Buttolo - la chronique BD

Résumé : {Laurel et Hardy} commence avec Stan Laurel qui reçoit un coup de téléphone. Un petit garçon, Seth, appelle pour voir si c’est le vrai Laurel qui décroche. Stan, amusé, lui répond oui. Seth a un devoir à faire et il voudrait parler de Laurel et Hardy. Nous sommes en Californie, à Santa Monica dans les années soixante, Laurel va rappeler Seth et lui raconter, comme cela lui vient, l’histoire de son duo avec Oliver Hardy, surnommé « Babe », les hauts et les bas, leurs déboires personnels et aussi la formidable amitié qui le lia à Oliver.

Critique : Une biographie subjective racontée par Stan Laurel, selon Gianluca Buttolo. L’anecdote de départ est très belle, ce coup de fil entre Seth et Laurel. La découverte, parfois dans le désordre, de la carrière du duo nous en dévoile les différentes facettes. Loin d’être une ode aux deux grands comiques, Gianluca Buttolo prend le parti de montrer le bon comme le mauvais. Le fait que Stan Laurel prend la position de narrateur permet de mélanger souvenirs et réalité. La limite de l’exercice, selon nous, est atteinte quand les propos de Laurel s’adressent plus à lui-même qu’à Seth. Certains sujets, des manières de parler, échappent sans aucun doute au petit garçon, qui reste un interlocuteur invisible à l’autre bout du fil. Mais on peut aussi percevoir les choses comme Laurel qui « décroche » de la discussion et se perd dans ses souvenirs. D’ailleurs, il le précise au jeune Seth. L’humour de Stan Laurel est bien présent dans les situations racontées, moins dans les échanges avec le garçon. Le récit oscille entre la tendresse de cette discussion, les beaux souvenirs et les situations dures, les tensions avec la production, avec les épouses, mais jamais entre les deux hommes, amis pour la vie. Leurs caractères bien différents ne les a pas empêché de se trouver et de s’entendre à la perfection.

Gianluca Buttolo dessine aussi ce récit. Il opte pour un noir et blanc profond, jouant sur les contrastes entre l’ombre et la lumière, le noir dense et le blanc clair. Seule couleur intermédiaire, un gris légèrement vert qui permet d’apporter les nuances à certaines scènes. Le dessin semi-réaliste opte pour la stylisation des traits, comme si la lumière excessive effaçait certaines rides du visage. Ou tout simplement, comme si le souvenir ne parvenait pas à faire renaître une image complète, détaillée. Car cette biographie tient compte du point de vue de Laurel et ne raconte pas tout chronologiquement : on navigue dans la mémoire du comédien-réalisateur-scénariste, certaines portes s’ouvrent, d’autres pas.

La composition et la mise en scène choisies permettent justement d’illustrer, parfois symboliquement, cette plongée dans le temps. Les effets comiques de passage d’une case à l’autre, comme si le duo jouait avec le cadre, ce fond noir de la planche qui apporte encore plus de contraste et ces en-têtes de chapitre avec les questions de Seth, présentées comme des cartons de film de l’époque du cinéma muet raccrochent les choix graphiques à la carrière du duo, qui a excellé dans le court-métrage, avant de se retrouver prisonnier des studios et de leur image sur une salve de longs-métrages. Heureusement, ils ont retrouvé le plaisir de jouer sur les scènes de théâtre. D’ailleurs, cette BD vous donne aussi envie de revoir ces courts-métrages d’un autre œil, après que les deux complices nous aient expliqué l’art et les recettes de leur humour. Enfin, une partie...

Laurel et Hardy nous permet de découvrir, plus que la carrière d’un des grands duos comiques de l’histoire du cinéma, l’amitié incroyable, forte, qui a uni Stan Laurel et Oliver Hardy tout au long de leurs vies.