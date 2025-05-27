Le baron perché – Italo Calvino - chronique livre

Résumé : « Le baron perché » prend place en Italie, dans la région d’Ombrosa, au dix-huitième siècle. Bagio raconte comment son grand frère Cosimo Piovasco di Rondo, âgé de douze ans, quitte la table lors d’un repas de famille et monte dans un arbre pour ne plus remettre un pied à terre. La vie réserve bien des surprises à ce jeune baron perché, qui traverse la fin du siècle des Lumières, la Révolution française et les guerres napoléoniennes...

Critique : Le livre raconte non seulement ce coup de folie de Cosimo, mais aussi toute son existence. L’histoire commence en 1767 et continue après la chute du Premier Empire. Le jeune Cosimo devient donc ce baron perché dans les arbres qui vit néanmoins de nombreuses aventures. L’amour sera présent, bien sûr, mais les amitiés étonnantes, les relations familiales houleuses, les aventures d’un soir, l’affection pour les animaux et les plantes sont aussi évoquées dans ce récit raconté à la première personne.

Le narrateur n’est pas Cosimo, comme on aurait pu s’y attendre, mais le petit frère du baron, admiratif et un peu craintif devant le coup d’éclat de son aîné. C’est une des bonnes idées d’Italo Calvino : raconter l’intrigue par ce personnage, qui alterne entre ce qu’il sait ou voit de ses yeux et des événements auxquels il n’a pas participé. Pour ces derniers, le petit frère laisse la parole à Cosimo, ou plutôt consigne l’une de ses versions des faits. En effet, Cosimo a tendance à enjoliver et revenir sans cesse sur une anecdote pour la modifier et la gonfler afin de créer plus d’effet sur son auditoire. En effet, de nombreuses personnes sont intriguées par ce noble fantasque qui ne craint pas de s’adresser aux foules ou d’aider les paysans à défendre les troupeaux.

Ce baron solitaire recherche de temps en temps la compagnie de ses semblables : cela permet à Italo Calvino de traiter les paradoxes de nos comportements. Cosimo traverse le temps et découvre les mêmes situations qui modèlent nos vies. Ces situations sont différentes car nous n’habitons pas dans un arbre, mais ce récit singulier est pensé pour émouvoir tous les publics.

En cela, le regard d’un homme admiratif, parfois apeuré, un peu jaloux, sur son grand frère, nous permet de nous identifier autant au narrateur qu’au protagoniste.

Et Cosimo, avec ce refus d’abandonner sa posture et sa décision, aussi folle puisse-t-elle paraître, nous rappelle l’entêtement de tous les enfants, mais aussi de tous les idéalistes, qui défendent contre vents et marées une vision, une soif d’un monde meilleur, une juste cause.

Cosimo voit les hommes d’en haut et n’oublie jamais qu’il en est un lui-même. Il ne juge pas l’humanité de son trône divin : bien au contraire, il aide les pauvres et les riches, les soldats et les brigands, mu par ses sentiments plus que par la loi.

L’écriture enlevée, vivante, riche de détails sans être trop descriptive, donne une dynamique à l’histoire. Les courts chapitres, offrant des pauses dans la lecture, permettent de suivre le récit sans jamais se lasser.

Les descriptions d’Italo Calvino sont drôles ; les situations cocasses alternent avec les drames, les hauts avec les bas, les rires avec les larmes ; et c’est bien le rythme de la vie que l’auteur parvient à rendre avec sa plume, ou plutôt sa machine à écrire.

Le baron perché est un conte philosophique touchant, intriguant, qui nous entraîne dans l’Italie du dix-huitième siècle, sur les cimes des arbres et au cœur de l’homme.