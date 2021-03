L’apocalypse joyeuse - Lewis Trondheim - chronique BD

Résumé : Lapinot, fatigué des turpitudes de la vie (des personnes, le prenant pour un voyeur pédophile, lui ont cassé la figure, et littéralement le bras), propose à Richard d’aller se reposer en pleine campagne et de rendre visite à leur ami Titi. Sur le parking d’un supermarché visité en chemin, une météorite s’abat sur leur voiture de location. Et dire que ces péripéties n’étaient rien par rapport aux évènements qui vont subvenir lorsque l’on découvrira la rareté du caillou céleste !

Quelques mois à peine après les dernières aventures de Lapinot, Lewis Trondheim nous invite à nouveau dans cet univers familier auprès de personnages qui, d’album en album, gagnent en épaisseur. Si l’auteur a abordé une grande diversité de genres dans cette série, allant du western à la parodie de Spirou en passant par la comédie contemporaine, l’invariant des albums demeure la personnalité des protagonistes que l’on retrouve pour chaque aventure. Ainsi, au fil des années (depuis maintenant près de 30 ans), un sentiment de familiarité s’est noué auprès des protagonistes, comme de vieux amis qu’on prend plaisir à revoir, avec les défauts qui irritent et amusent, et qui construisent leur personnalité. Si l’histoire n’est pas des plus palpitantes, le récit de ce nouveau volet est mené à un rythme effréné, ponctué de multiples péripéties. Le génie de Trondheim opère et l’on ne voit pas les pages défiler.

Lewis Trondheim - L’Association

Très à l’aise dans le dessin, on sent un réel plaisir à l’œuvre dans ces pages. L’auteur démontre tout son talent et alterne des scènes contemplatives avec d’autres séquences d’action prenantes. À la manière d’un Bong Joon Ho, réalisateur de Parasite, Trondheim oscille entre les styles narratifs (humour, action, drame etc.) et le dessin opère une liaison essentielle, une homogénéité dans ce mélange des genres. L’auteur semble se balader dans le récit, promener son stylo dans les pages, gambadant de page en page avec calme et douceur, même lors de scènes d’action, nombreuses ici. Cette manière de désamorcer la violence sans ignorer les altercations physiques, parfois assez brutales, témoigne ainsi de la bienveillance graphique mise en œuvre dans cette série, qui aménage une douceur de lire.

On prend donc beaucoup de plaisir à cette lecture. On referme le livre en se disant que l’album serait oubliable, mais qu’on ne l’oubliera pas, entêtant, et qu’on y reviendrait même avec gourmandise, pour se délecter encore de cet amusement créatif et retrouver les vieux amis Lapinot et Richard.