Le chemin dans les étoiles - Valentina Venegoni, Paola Amormino - la chronique BD

Résumé : Gaëlle souffre de troubles dissociatifs, et se réfugie souvent dans son monde avec ses avatars. Après une journée difficile au collège, elle semble vouloir y rester, et il faudra l’aide du médecin Milos pour tenter de la ramener vers le monde réel...

Critique : Les œuvres jeunesse se multiplient désormais pour faire connaître aux enfants et aux parents les périls qui peuvent les entourer, depuis les agressions sexuelles jusqu’aux maladies psychologiques, et si les sujets sont difficiles, les albums portent souvent un message dur avec un graphisme étincelant et des narrations abouties, preuve que l’époque a décidé qu’il fallait changer. Le Chemin dans les étoiles est évidemment un de ces albums qui n’existait pas il y a peu, si l’on excepte Alice au pays des merveilles, puisqu’il traite de manière sérieuse de la santé mentale, ici avec les troubles dissociatifs. Cas rares, ils n’en demeurent pas moins très difficiles à appréhender, et si ce livre ne permet pas de les repérer, il les fait à coup sûr redevenir humain. Avec Gaëlle et ses trois avatars, on se replonge dans le terrier d’Alice mais ici un médecin est là pour la faire revenir, expliquant sans exposé médical les contours de cette pathologie. Après plusieurs péripéties où la peur, l’envie et bien d’autres émotions se mettent à bouger, avec plus ou moins de violence et d’amour, oscillant sans cesse entre tristesse et joie.

© Jungle / Amormino

Pour faire vivre cette immense fragilité d’une enfant, tout juste ado, le dessin de Paola Amormino est essentiel : joli, moderne, en même temps désespérément fragile et éclatant de gaieté, ses formes sont lisses, ses yeux étranges et ses décors plein de détails et d’aspérités. Il suffit de scruter les divers endroits où se déroulent l’action, notamment quand elle se situe dans le monde inventé, imaginaire de Gaëlle, pour comprendre qu’il y a beaucoup, révélant ainsi la richesse de ceux qui ont malheureusement des troubles dissociatifs. Là encore, il ne s’agit pas de les enfermer dans une case, mais bien de montrer qu’il y a toujours à apprendre, toujours à comprendre, et le dessin est en cela un vecteur extraordinaire.

© Jungle / Amormino

Conte jeunesse fantastique, digne héritage de Lewis Carroll, Le Chemin dans les étoiles peut se targuer de montrer à travers un album magnifique une réalité difficile, celle des troubles dissociatifs, mais convient également à la phobie scolaire ou le harcèlement, preuve de sa portée universelle.