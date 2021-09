Le Dinard Festival du Film Britannique du 29 septembre au 3 octobre 2021

News : Le Dinard Festival du Film Britannique offre l’occasion de s’imprégner de la culture et de l’identité britanniques. Plus de quarante films seront projetés. Six longs métrages un ensemble de courts-métrages Shortcuts sont présentés en compétition. Le jury, présidé par l’actrice Bérénice Bejo, accompagnée des actrices Eye Haïdara et Laura Smet, de l’acteur Finnegan Oldfield, du producteur Paul Webster et du réalisateur Mohamed Hamidi décernera :

le Hitchcock d’or Ciné+

le Hitchcock de la meilleure interprétation

le prix spécial du jury Barrière.

Quant au public, il pourra exprimer son choix grâce aux :

Hitchcock du Public long-métrage

Hitchcock du Public court-métrage.

Le programme se divise en 6 sections thématiques parrainées chacune par une personnalité du monde de la culture :

Dinard Rocks the Casbah parrainé par l’auteur et journaliste Mischka Assayas

Irish eyes in Dinard parrainé par la productrice anglaise Elizabeth Karlsen

It’s teen spirit parrainé par Nicolas Hulot (fondation Nicolas Hulot)

Land and sea parrainé par le journaliste Cedric Délelée

To be or not to be parrainé par la productrice irlandaise Céline Haddad

Quelle horreur ! parrainé par le producteur anglais Stephen Woolley

FILMS EN COMPETITION

Creation Stories de Nick Moran (Dinard Rocks the Casbah)

Limbo de Ben Sharrock (To be or not to be)

Ride the wawe de Martyn Robertson (Land and sea)

Sweetheart de Marley Morrison (It’s teen spirit)

The Power de Corinna Faith (Quelle horreur !)

Wildfire de Cathy Brady (To be or not to be)