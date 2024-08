Le feu et la glace - Jean-Luc Cornette et Jürg - la chronique BD

Résumé : Juillet 1929. Georg Wilhelm Pabst souhaite réaliser un troisième film avec Louise Brooks, mais celle-ci doit retourner aux États-Unis. Le cinéaste fait rapidement écrire un scénario par Bertolt Brecht afin de pouvoir le tourner sur le bateau qui ramène l’actrice au pays. Il opte également pour une innovation : ce sera le premier film européen parlant. Outre l’emblématique Louise, il engage un casting de rêve : Marlene Dietrich, Charles Vanel, le compositeur Kurt Weill et la chanteuse afro-américaine Adelaide Hall. Cette dernière s’attire les foudres de Sepp Allgeier, directeur de la photographie volontiers raciste…

Critique : Jean-Luc Cornette et Jürg imaginent le tournage d’un film qui n’a pas existé, mais tout concourt à rendre cette aventure tout à fait crédible. Le récit, mené tambour battant, tient de la chronique sociale et de mœurs, de la comédie, du polar et du drame. Comme à l’accoutumée, Cornette excelle dans la construction d’un scénario constitué de personnages forts, de situations singulières, cela traité avec finesse et une certaine légèreté qui met en valeur la noirceur du propos.

Quant au dessin semi-réaliste de Jürg, à la fois caustique et tendre, il s’habille de teintes pastel et s’exprime le plus souvent dans des pages comprenant six-sept cases, alliant ainsi densité et aération.

Cet album propose une variation fantasmatique autour d’une période essentielle de l’histoire du cinéma (le passage du muet au parlant), notamment en imaginant la rencontre de personnalités fortes et variées (le titre Le feu et la glace en témoigne parfaitement). Il rend également compte de différences de vues et de mœurs guère anodines moins de quatre ans avant l’accession au pouvoir d’Hitler.

