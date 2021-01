Le grand jeu - Graham Swift - critique du livre

Résumé : Un vent de magie souffle sur la jetée de Brighton au cœur de l’été 1959. C’est dans le théâtre de cette station balnéaire anglaise que se produisent chaque soir Jack Robbins, Ronnie Deane et Evie White. Cet époustouflant trio offre aux vacanciers du bord de mer un spectacle de variétés à nul autre pareil. Sur les planches, ils deviennent Jack Robinson, malicieux maître de cérémonie, Pablo le Magnifique, magicien hors pair, et Eve, sublime assistante au costume étincelant. Le succès ne se fait pas attendre et leur numéro se retrouve bientôt en haut de l’affiche. Le charme n’opère d’ailleurs pas uniquement sur scène : au fil de l’été, les deux amis succomberont l’un et l’autre à celui, irrésistible, d’Evie. Au risque de tout perdre.

Critique : À la manière d’un tour de magie, Le grand jeu ne lève le voile que sur certains pans de l’histoire qu’il raconte et laisse dans l’ombre les détails et même les grandes lignes du récit. Le lecteur devra ainsi se contenter de fragments entrecoupés d’ellipses, d’atmosphères bien vite dissipées par le tomber de rideau – l’enfance de Ronnie pendant le Blitz et sa nouvelle famille le temps de la guerre, l’été 1959, les vagues étincelant sous le soleil pâle de Brighton, les illusions tissées par le magicien, assistée de son Evie, et les souvenirs de cette dernière, maintenant vielle dame élégante et triste dans sa solitude et dans son deuil.

La plume est enjouée, dansante, rythmée. Les personnages révèlent leurs plus sombres pensées et leurs travers à Graham Swift, qui choisit une focalisation binaire pour dévoiler la grande machinerie qu’il a créée. Evie et sa jeunesse, puis Evie et son esprit embrumé de réminiscences d’un côté, et, de l’autre, Ronnie, ses jeunes années, morcelées, volées à une famille, puis à la seconde. Jack, le maître du jeu, celui sans qui Ronnie n’aurait jamais rencontré sa jolie promise, assiste en spectateur aux disparitions, aux apparitions, aux naissances d’arcs-en-ciel et aux envolées de plumes, le tout saupoudré de paillettes. Le lecteur, lui, observe à travers les yeux de la jeune femme les émotions de Jack muter, le jeu amoureux de chaises musicales s’amorcer : les côtés charmeurs de ce Monsieur Loyal séduisant menacent le fragile équilibre du trio, les fiançailles tout juste annoncées d’Evie et de Ronnie.

Derrière les voiles de couleurs que fait danser l’auteur devant les silhouettes de ses héros, s’esquissent une quête identitaire et une réflexion autour du poids des choix d’une vie, impactant plusieurs destinées entremêlées.