Le grand livre du mobilier – Christophe Pourny et Jen Renzi - chronique livre

Résumé : « Le grand livre du mobilier » commence par l’histoire de Christophe Pourny, comment il en est venu à découvrir, connaître et apprécier les meubles, avant d’en faire son métier. Puis, il nous explique l’évolution du mobilier à travers les siècles et présente de nombreuses techniques d’entretien et de réparation.

Critique : Christophe Pourny nous propose un manuel pour s’initier à l’entretien du mobilier. Il découpe son livre en six parties dans lesquelles il aborde l’histoire, les finitions, l’entretien, la pratique, les outils nécessaires ou encore les soins dont tout meuble a besoin.

L’auteur prend le temps d’expliquer les différents types de meubles et d’arbres, car il s’intéresse surtout au mobilier en bois. Si vous vous demandez comment redonner une nouvelle jeunesse à vos chaises, comment réparer des fissures dans vos armoires, ou quels produits utiliser pour entretenir une table, vous trouverez de nombreuses informations dans ces pages.

Les techniques de rénovation et d’entretien sont découpées en étapes, comportant plusieurs photos. Il vous faudra probablement prendre le temps de bien lire et relire, car pour des néophytes, certaines explications peuvent être un peu rapides. Heureusement, pour vous aider, Christophe Pourny n’oublie pas de rappeler le niveau de difficulté des différentes opérations. Il propose également des « recettes » pour préparer les produits utiles dans ce contexte. Et il explique même comment organiser son atelier, ou au moins son espace de rangement et quel est le matériel principal devant s’y trouver.

Le livre se finit sur des bonnes adresses pour se fournir en outils et matériaux et une bibliographie pour en apprendre encore plus sur le meuble.

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La richesse de ce livre repose aussi sur ses multiples photos. Les étapes des opérations de rénovation sont expliquées avec des visuels. Ils montrent les meubles avant et après intervention. Des dessins illustrent l’histoire du mobilier et les produits sont, eux aussi, photographiés afin de donner une idée de leur texture ou de leur couleur.

Ce recueil reste aéré grâce aux images, mais aussi sa mise en page qui laisse de l’espace au texte. Des tableaux clairs permettent de cerner les conditions d’utilisation des cires, les caractéristiques des différents bois ou encore d’autres points techniques.

Christophe Pourny n’oublie pas de préciser quand certaines interventions nécessitent un professionnel. Il ne prétend pas nous apprendre à tout faire, mais nous explique déjà énormément de points.

Le grand livre du mobilier nous ouvre les portes de la rénovation des meubles en bois. Il constitue un bon début pour s’initier aux techniques de réparation et d’entretien.