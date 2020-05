Les dents de la mer - Steven Spielberg - critique

Résumé : La mignonne petite station balnéaire d’Amity baigne dans le calme, la volupté et la rentabilité jusqu’au jour où un énorme requin blanc entreprend de dépiauter tous les touristes qui viennent s’y tremper les fesses. Panique générale, fermeture des plages, fréquentation à la baisse, commerçants en colère et maire congestionné. Le chef Brody, aquaphobe convaincu, doit alors partir chasser la bête, en compagnie d’un vieux briscard de marin et d’un jeune océanologue...

Critique : Quarante-cinq ans déjà ! Quarante-cinq ans que Bruce, alias le grand requin blanc du film, traumatise des générations de baigneurs ; quarante-cinq ans que ces quelques notes de musique (tintin-tintin-tintintiiiin !!!) martelées par John Williams hérissent les poils ; quarante-cinq ans enfin que Steven Spielberg ne cesse de confirmer son talent de narrateur hors pair. Quarante-cinq années et pas une seule ride sur le cuir du célèbre mangeur d’hommes, en dépit de la horde de prétendants venus nager sur son territoire (le pathétique Peur bleue par exemple).

Pour nombre de spectateurs, Les dents de la mer évoque un authentique souvenir de cinéma, une émotion rare, partagée, marquée au fer rouge, dont les principaux ressorts sont entrés dans la mémoire collective. Avec son deuxième film seulement, Steven Spielberg livre tout simplement un classique en deux actes (la Terreur - la Chasse) servie par des personnages forts (mention spéciale à Robert Shaw), des dialogues crédibles ("Il nous faudrait un plus gros bateau !") et surtout un suspense à se bouffer les ongles. Et dire que le requin est presque resté invisible en raison de sévères problèmes techniques lors du tournage...

Pendant plus deux heures, on reste collé à l’écran, émerveillé par le brio de cette mise en scène sans temps morts, soufflé par la dureté des images, soulagé par un humour savamment distillé. Les dents de la mer fait définitivement partie de ces divertissements indémodables du septième art qui réunit toute la famille pour un soir de complicité. Encore joyeux anniversaire, Bruce !

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : À spéciale commémoration, édition exceptionnelle avec une tripotée de bonus. Le plus captivant est sans conteste Dans les coulisses des Dents de la mer de Laurent Bouzereau, le documentariste attitré de Steven Spielberg. Pendant un peu moins de deux heures, tous les protagonistes du film reviennent sur cette formidable aventure avec toute la sincérité du monde. Les anecdotes affluent dans une bonne humeur communicative (sacré Richard Dreyfuss !!!) et expliquent à quel point le tournage a pu être un cauchemar pour les équipes. Egalement disponibles une galerie d’images - une banque dirons-nous plutôt - très riche, un module informatif en 3D pour en savoir plus sur les requins, douze minutes de scènes coupées nulles, un bêtisier pas très drôle, un storyboard et une featurette promotionnelle.

Image & son : Belle netteté pour une image riche en détails, même s’il n’y a aucune amélioration par rapport à l’édition précédente sortie voici cinq ans. Le master est toujours de belle qualité avec une précision à la hauteur de la qualité du film. Le son est aussi au rendez-vous pour vous électriser l’échine. L’idéal pour la jeune génération de spectateurs qui découvriront ce classique dans d’excellentes conditions.