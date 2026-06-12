Marty - Delbert Mann - critique

Le 12 juin 2026
Ce film simple et sans prétentions est attachant et témoigne des mœurs d’une époque révolue. De là à avoir mérité une Palme d’or et l’Oscar du meilleur film ?
- Réalisateur : Delbert Mann
- Acteurs : Ernest Borgnine, Betsy Blair, Karen Steele, Joe Mantell, Jerry Paris, Esther Minciotti
- Genre : Drame, Romance, Noir et blanc
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Les Artistes Associés, Théâtre du Temple
- Durée : 1h31mn
- Reprise: 14 mars 2007
- Date de sortie : 14 septembre 1955
- Festival : Festival de Cannes 1955
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Résumé : Marty (Ernest Borgnine), boucher de trente-quatre ans, gentil garçon un peu maladroit, vit toujours avec sa maman (Esther Minciotti). Le samedi soir, comme pour un rituel, il se rend à un bal avec Angie (Joe Mantell), célibataire comme lui.
Critique : Ce film simple et sans prétentions a pourtant raflé la mise au moment de sa sortie : Palme d’Or à Cannes en 1955 et quatre Oscars l’année suivante, et pas des moindres (film, réalisateur, acteur pour Ernest Borgnine, et scénario pour Paddy Chayefsky).
C’est probablement sa simplicité qui a séduit la profession et le public. L’intrigue se déroule le temps d’un week-end et suit les faits et gestes de Marty, célibataire endurci, qui voudrait bien changer les choses. Seulement, dans son milieu modeste, il n’y a guère d’occasion de faire des rencontres, entre sa vie de famille qui exerce une belle pression pour le voir marié, son travail et ses copains, qui comme lui ne sont pas des champions de la drague ! Jusqu’au moment où, dans la salle de bal, Marty va croiser Clara (Betsy Blair), qui passe pour quelconque, et se comporte comme telle.
Rien de plus simple : réalisé par Delbert Mann, qui débutait au cinéma, ce film sans effet vaut surtout pour son humanité et sa façon bienveillante de représenter la vie des gens simples du Bronx, dans les années 1950.
Ernest Borgnine, remporta l’Oscar pour un rôle de sympathique célibataire, lui plus volontiers abonné aux personnages de durs, souvent violents, voire cruels.
- Copyright Hill-Hetch-Lancaster Productions
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