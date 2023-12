Le grand magasin - Yoshimi Itazu - critique

Résumé : Akino débute sa période d’essai en tant que concierge dans le Grand magasin, où elle aiguille les animaux qui le peuplent dans leurs achats, et tente de répondre à la moindre de leur exigence.

Critique : Premier film de son réalisateur, par ailleurs prestigieux animateur – pour Satoshi Kon, entre autres -, Le grand magasin fait avancer son récit sur deux piliers qui n’auront de cesse de se répondre, voire se contredire. Le premier visage du film, c’est la critique évidente d’un consumérisme destructeur des ressources naturelles de la planète. C’est un tout premier niveau de lecture, ouvertement revendiqué par le métrage, qui croit alors bon, en quelque sorte, d’échanger les rôles entre humains et animaux, comme pour faire comprendre à l’Homme l’absurdité de la recherche de plus, partout, tout le temps. Son deuxième pilier, c’est la démonstration qu’un centre commercial peut être un refuge, un lieu multiculturel où le plaisir de la consommation l’emporte sur le reste. Où consommer, c’est partager, offrir, ou encore rêver.

© 2023 Tsuchika Nishimura - Shogakukan - The Concierge Film Partners

La critique du consumérisme semble vite l’emporter. Les dérives d’un management par le stress et la surveillance sont vite pointées du doigt, et la pression énorme qui pèse sur les frêles épaules de notre concierge – comme les injonctions à sourire, au demeurant sexistes – se trouvent être parfaitement restituées, à l’aide d’un montage très juste dans la frénésie qu’il dénonce. Les humiliations, les caprices de clients insatisfaits, le patron espion, sont montrés comme néfastes, et le film semble se diriger vers un discours cohérent, puisqu’il s’agit de défendre les animaux.

Cependant, le discours profond, tout enrobé d’une animation fluide et égayée, se montre en frontale opposition avec ces nobles intentions. Une forme d’émerveillement face au plaisir de consommer, et surtout d’aider à consommer, raison d’être de Mademoiselle Akiro, traverse le récit. Chacune de ces poussées consuméristes pourrait s’accompagner d’un message d’alerte contre les dérives du capitalisme, engendrant précisément la disparition des espèces qui, ironiquement, jouissent de ce système. Le grand magasin souffre donc de maladresse : il ne suffit pas de clamer qu’on fait de l’ironie et qu’on défend la cause animale. Il faut le montrer. Et sur ce point, il est probable que les jeunes enfants ne ressortiront pas grand-chose d’autre du film que l’intense bonheur que peut procurer la consommation. Attention : on pourrait réaliser un grand film plaidoyer en faveur du consumérisme. Cela ne poserait pas de problème si telle en était la promesse, et que le discours était clair, sans ambiguïté ni faux-semblant.

© 2023 Tsuchika Nishimura - Shogakukan - The Concierge Film Partners

Passée la frustration engendrée par la maladresse du message, chacun relèvera que les jolis décors fixes du Grand Magasin sont le théâtre d’un joli parcours de vie. Celui d’Akino, personnage positif, rayonnant et attachant, qui trouve du sens dans son travail à force de caractère et persévérance, quand bien même cela signifie servir, avec le sourire, le système prétendument dénoncé dans le film.

Il n’est donc pas interdit de prendre du plaisir devant ce Grand magasin, qui laisse volontiers une impression pétillante et lumineuse.