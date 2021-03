Le Grand Oral revient

Avis : Savoir se vendre sous toutes ses formes, on voit le genre. Et même la logique. L’éloquence, qui remonte à la plus haute Antiquité cicéronienne, se résorbe aujourd’hui en concours, où il s’agit d’être son propre optimisateur, à travers une performance mise en scène et évaluée, dans le cadre d’une compétition qui se veut le plus souvent ludique. L’exercice dont raffolent les grandes écoles est aussi un jalon pédagogique du parcours citoyen. Il suffit de voir en combien d’exemplaires il se décline dans nos belles contrées, où il a supplanté le ringard concours de dictées.

A la télé aussi, on aime bien les granzoraux et les dix nouveaux candidats de cette nouvelle joute, destinée à couronner le "meilleur orateur de France", feront certainement feu de tout bois pour célébrer "la langue de chez nous", comme dirait l’autre, même si l’on nous promet que le fond primera la forme, puisqu’on discourra sur les grands sujets d’actualité.

Côté jury, on note l’absence d’Éric Dupont-Moretti, devenu ministre de la Justice, et de Roselyne Bachelot, aujourd’hui ministre de la Culture. Mais ils seront avantageusement remplacés par Jean-Pascal Zadi, Michèle Bernier, Laurent Ruquier (qui abandonne la présentation cette année) et Erik Orsenna, parce qu’il fallait bien un écrivain qui acquiesçât et validât.