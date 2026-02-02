Le Halo des Ombres cycle 3, jusqu’à la fin des temps - Viviane & Céline de Clairval - critique

Le 2 février 2026
Avec Jusqu’à la fin des temps, Viviane et Céline de Clairval livrent un troisième tome d’une intensité rare, qui marque un véritable basculement dans la saga Le Halo des Ombres.
- Editeur : Pyrélion
- Genre : Fantasy, Fantastique
- Nationalité : Française
- Date de sortie : 14 novembre 2026
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
Résumé : Lùthen est tombé. Privé de son Djil Obscur, brisé par la perte et rongé par la culpabilité, il croupit dans les geôles d’Amendil, à la merci d’ennemis prêts à tout pour percer les secrets de son sang. Tandis que le Commandeur poursuit son ascension implacable et que l’Obscur a été libéré, l’équilibre des royaumes d’Edenfall vacille dangereusement...
Critique : Plus sombre, plus âpre, ce nouvel opus entraîne le lecteur au cœur de l’effondrement intérieur de Lùthen, désormais confronté aux conséquences irréversibles de ses choix. La guerre n’est plus seulement extérieure : elle est intime, morale, existentielle.
Dès les premières pages, le roman s’ouvre sur l’enfermement, la perte et la culpabilité. Dépossédé de son Djil Obscur, prisonnier d’Amendil et hanté par la mort de Zaell, Lùthen n’est plus l’apprenti guidé par l’espoir, mais un héros brisé, vulnérable, forcé de survivre sans ses certitudes. Cette fragilité nouvelle donne au récit une profondeur émotionnelle saisissante : la souffrance n’est jamais gratuite, elle façonne les personnages et redéfinit leurs liens.
Le texte gagne en maturité, tant dans son écriture que ses thématiques. Les autrices explorent avec finesse la manipulation, la science dévoyée, le rapport au pouvoir et la frontière trouble entre progrès et barbarie, notamment à travers les expérimentations menées par Némérius. L’univers d’Edenfall s’épaissit encore : politique, mythologie et magie s’entrelacent dans une fresque ambitieuse où chaque révélation rebat les cartes, jusqu’aux origines mêmes du mal et des figures fondatrices.
Jusqu’à la fin des temps est un tome de tension et de transition, mais aussi de révélations majeures. La narration, toujours immersive, alterne scènes de supplice, dialogues chargés de sens et moments de doute silencieux, maintenant le lecteur dans un état d’attente fébrile. Plus qu’un simple troisième volet, ce roman agit comme un point de non-retour pour la saga : l’innocence est définitivement perdue, et l’issue du combat à venir ne pourra être ni simple ni sans sacrifice. Un tome puissant, exigeant, qui confirme Le Halo des Ombres comme une grande saga de fantasy française contemporaine.
800 pages - 23,90 € (broché)
