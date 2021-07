Clown - Victor Hussenot - la chronique BD

Résumé : Clown est un recueil de saynètes humoristiques muettes mettant en scène un clown et sa famille.

Après les superbes Au pays des lignes, Chemins des souvenirs, Les amoureux et Voyage en toboggan, force est de constater combien la collaboration entre Victor Hussenot et La joie de lire est fructueuse, tant chacun de ces livres est une pépite, un condensé de poésie et d’inventivité. Clown ne déroge pas à la règle, même si l’ouvrage peut sembler sensiblement différent des précédents. Pour commencer, aux protagonistes enfantins l’auteur privilégie ici un personnage adulte, même si celui-ci est parfois accompagné de sa femme et de ses enfants. Ensuite, l’auteur ne raconte pas une histoire entière mais propose des petites scènes humoristiques qui se révèlent autant de gags visuels particulièrement drôles et enthousiasmants. Surréalistes, absurdes et nonsensiques, ces planches nous entrainent dans un univers jubilatoire, graphique et conceptuel.

Victor Hussenot / La joie de lire

À travers cette thématique du spectacle, l’auteur développe son attrait pour le mouvement, servit par un dessin vif et emporté qui se révèle d’une élégante justesse. On sent un réel plaisir au dessin, une curiosité qui s’élucide avec délicatesse. La ligne se charge d’une grande expressivité et participe pleinement au dynamisme des planches. Il y a parfois dans le trait quelque chose de Winschluss, dans la précision donnée aux mains en même temps qu’elles sont dessinées avec un trait matiéré, aussi rond qu’accidenté (probablement que l’usage de gants, caractéristique assez présente chez ce dernier qui s’inspire de l’univers de Disney, et ici dans Clown, accessoire indispensable à ce personnage, permet une plus nette assimilation). Cependant Hussenot, grand amateur de contraintes, développe un principe graphique pour le moins original et stimulant : il ne dessine que les éléments qui sont nécessaires au gag. Le reste s’évanouit dans le blanc du papier, sans pour autant disparaitre de l’histoire racontée. D’une certaine manière, l’auteur adapte le principe du mime (discipline théâtrale empruntée par de nombreux circassiens dont les clown) à la bande dessinée : alors que l’artiste scénique tend à projeter un monde invisible et de raconter une histoire par l’usage seulement de son corps, le dessinateur fait de même mais en ne dessinant que des parties indispensables à la compréhension de ses séquences. Le dessin se révèle ainsi autant élusif qu’allusif. Ceci explique probablement le changement d’outils, l’auteur délaissant quelque temps ses magnifiques aquarelles pour l’encre noire et le dessin au trait. Cette contrainte impose une forme de participation du lecteur qui imagine tout le monde que suggèrent les mouvements du clown dont, dans certaines planches, tous les membres ne sont pas représentés. Ce dispositif visuel permet même à l’auteur de dessiner une scène de sexe pour le moins torride, mais lisible (c’est-à-dire compréhensible) uniquement pour des adultes. Graphiquement très réussie, cette planche illustre la sensualité et la chorégraphie des mains et bouches qui parcourent délicatement les corps et par leur présence et leurs directions découvrent et évoquent le corps de l’autre.

Victor Hussenot / La joie de lire

Clown est un ouvrage d’une grande facétie et d’une grande poésie, graphiquement habité et plein d’énergie, un livre particulièrement intelligent à lire et à relire sans modération.