Le héros des femmes – Adolfo Bioy Casares - chronique livre

Résumé : « Le héros des femmes » commence en automne 1951, quand Correa, un jeune étudiant, attend la vedette qui le déposera sur une petite île où il pourra réviser ses examens. Mais la rencontre avec un étrange personnage chamboule complètement son programme. Correa se retrouve dans une situation épineuse où il risque fort de laisser des plumes...

Critique : Ces onze nouvelles nous emmènent en Amérique du Sud. Adolfo Bioy Casares avance à la limite du fantastique, il franchit souvent allègrement le pas et nombre de ses histoires sont des contes étonnants, où le héros se demande dans quel engrenage il a mis le pied. Parfois au bord du désespoir, parfois par les hasards de la vie, chaque protagoniste se retrouve dans une situation mystérieuse, voire burlesque. Si les hommes perdent facilement pied dans ce monde où la limite avec le surnaturel semble parfois ténue, les femmes ont bien les pieds sur terre. Ce sont elles qui sont les plus efficaces à prendre des décisions, refuser l’insupportable, ou encore savoir profiter simplement de la vie.

Adolfo Bioy Casares choisit comme héros des personnages du quotidien, jeune ingénieur maladroit en société, étudiant peu motivé par ses révisions, amoureux transi ne sachant gérer ses sentiments, mari de la classe moyenne en voyage... Tous ces personnages se retrouvent soudainement ou petit à petit confrontés à l’inhabituel, à l’inattendu. C’est de leur point de vue que le récit est raconté : nous comprenons leurs émotions, leurs surprises, leurs interrogations et souvent leur lâcheté. En effet, ces héros sont comme nous, ni beaux ni laids, ni riches ni pauvres : ils permettent l’identification très facilement. Ils sont témoins ou acteurs des événements.

Adolfo Bioy Casares touche à différentes formes d’un fantastique lié à la science, au rêve, à la magie, au surnaturel... Les nouvelles ne suivent pas forcément le même schéma, ce qui les rend d’autant plus agréables à lire. Et la chute, quelques fois prévisible, est généralement étonnante. En effet, plus que le moment de la bascule finale, c’est aussi la dernière réaction des personnages aux événements qui apporte leur touche d’originalité à ces histoires.

Le héros des femmes nous offre onze nouvelles étonnantes, mystérieuses et drôles, flirtant avec le fantastique.