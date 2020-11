Star wars : épisode 4 - Un nouvel espoir / la critique

Résumé : Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine... L’Empire succède à l’Ancienne République et instaure une terreur sans précédent. Pour lutter contre les troupes impériales menées par Dark Vador, une poignée de rebelles dont la Princesse Leia. Cette dernière récupère les plans de l’Etoile Noire, base spatiale assez puissante pour annihiler une planète entière. Avant d’être capturée, la Princesse Leia parvient à confier ses plans au droïde R2-D2. Après une fuite miraculeuse, ce dernier en compagnie du droïde interprète C-3PO, atterrit sur l’aride Tatooïne où il croise le destin de Luke Skywalker et de Obi-Wan Kenobi, ancien Chevalier Jedi. Prenant connaissance du message de la Princesse Leia, ils engagent Han Solo, un mercenaire pour les amener au plus vite à la base des rebelles...

Critique : En 1968, Stanley Kubrick donne ses lettres de noblesse à la science-fiction avec 2001 : L’odyssée de l’espace. Presque dix ans plus tard, alors que ce genre cinématographique tombe en désuétude, George Lucas lui apporte une nouvelle dimension populaire avec La guerre des étoiles. Mêlant habilement mythologie, action, humour et effets spéciaux, ce jeune réalisateur qui ne compte que deux films à son actif (THX-1138 et American graffiti) réussit un coup de maître avec cette fantastique épopée galactique. Pourtant le pari n’était pas gagné d’avance. Peu convaincue par un retour à la mode de la science-fiction, la société de production Universal renonce au projet quelques mois avant le début du tournage. George Lucas trouve finalement son salut chez la Fox qui consent à lui donner une dizaine de millions de dollars pour donner son corps à sa vision.

"J’ai grandi au milieu de rêves et d’aventures et je voulais offrir aux jeunes un décor exotique et lointain dans lequel ils pouvaient déchaîner leur imagination." S’inspirant des feuilletons qui ont bercé son enfance tels que Flash Gordon et Buck Rogers, George Lucas imagine une saga narrant les aventures galactiques des Skywalkers. Après avoir tracé la trame narrative des différents volets, il décide de développer simplement le quatrième épisode intitulé La guerre des étoiles : Un nouvel espoir. ("Tous mes films commencent par le milieu ! [...] C’est un style", explique-t-il.) La rédaction du premier jet de scénario débute en janvier 1973. Cette version ne contient pas encore l’Etoile Noire ni même le personnage de Dark Vador. Seul l’enlèvement d’une princesse et les tentatives pour la sauver sont présents dans ce script. Enfin, détail amusant, le rôle des méchants est confié aux Wookies (la race de Chewbacca). Dans la seconde version apparaît un mercenaire du nom de Han Solo, chargé d’aider une jeune fille à délivrer son frère. Pour le troisième jet, George Lucas affine son intrigue qui s’avère être très proche de la version finale. Sont désormais présents Dark Vador, Obi-Wan Kenobi et les droïdes. Les personnages de Luke Skywalker, de Han Solo et de la princesse Leia sont quant à eux confirmés. Pour interpréter ces rôles principaux, George Lucas choisit respectivement Mark Hamill pour son physique juvénile et son dynamisme, Carrie Fisher, pour son apparence sérieuse et réservée, et Harrison Ford qu’il avait déjà dirigé sur American graffiti.

Le tournage épique de La guerre des étoiles se déroule entre mars et juillet 1976 en Grande-Bretagne, à Elstree. Confronté à divers problèmes - les effets spéciaux notamment - Lucas s’acharne sur chaque détail, travaille quatorze heures d’affilée pour rester fidèle à son scénario. Malade et épuisé, il doit supplier la Fox de lui céder une rallonge budgétaire pour tourner de nouvelles scènes dont celle des Jawas avec leur char du désert. Il finira le tournage sur un lit d’hôpital en raison d’un problème d’hypertension. A la surprise de l’ensemble de la profession, les efforts de George Lucas sont récompensés : le triomphe auprès du public est immédiat et La guerre des étoiles relance à lui seul la mode des films de science-fiction. Les critiques n’hésitent pas à le qualifier de western spatial pour les nombreuses péripéties qui l’apparentent au genre. Mais les spectateurs sont particulièrement épatés par la débauche d’effets spéciaux que propose le film de George Lucas. Devant le résultat obtenu par John Dykstra, après deux ans de travail, on ne peut, encore aujourd’hui, que rester admiratif devant ces 365 effets spéciaux différents qui n’ont quasiment pas pris une ride.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : ENFIN !!! Ils sont décidés enfin à sortir la première trilogie dans son montage d’origine. Mieux encore, ce double DVD regroupe le même film dans deux versions : celle de 1977 et celle de 2004, toute pourrie avec les rajouts numériques laids au possible (Han Solo qui marche sur la queue de Jaba reste un énorme fou rire mâtiné d’une grande tristesse). Bref, c’est avec émotion que les nostalgiques pourront redécouvrir la première vision de George Lucas, avant qu’il ne profite des joies de la palette graphique. Egalement présents des commentaires audio soporifiques au possible.

Image & son : L’image n’est pas restaurée mais qu’importe ! Les drops et autres poussières ajoutent au charme de ces retrouvailles (ah, les macarons de la Princesse Léia !!!). Le son est toujours aussi efficace en dépit aussi d’une absence de remixage.