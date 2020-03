Tintin au Tibet - La chronique BD

Résumé : Un avion de ligne à bord duquel le jeune Chinois Tchang se rendait en Europe s’est écrasé dans l’Himalaya. Tintin au Tibet (1960), pure histoire d’amitié, sans le moindre méchant, décrit la recherche désespérée à laquelle Tintin se livre pour retrouver son ami. Ce récit pathétique, qui rompt avec le ton extraverti des épisodes précédents, démontre que la fidélité et l’espoir sont capables de vaincre tous les obstacles, et que les préjugés - en l’occurrence, à l’égard de "l’abominable homme des neiges" - sont bien souvent le fruit de l’ignorance.

Critique : "Rien que du blanc à songer", écrivait Rimbaud. Rien que du blanc à dessiner, reprenait Hergé. Enfin presque : réduire Tintin au Tibet à soixante-deux planches vierges, il faudrait oser. N’empêche. La blancheur de cet album, son meilleur sans doute, en dit beaucoup du dessinateur et de son oeuvre.

A la fin des années 1950, Tintin a déjà parcouru le monde. L’Amérique, le Congo, la Chine, l’Egypte, la Lune... Il a dix-neuf aventures derrière lui et se porte toujours aussi bien. Au contraire d’Hergé, qui, comme le dira sa future épouse Fanny, "traversait les eaux tourmentées de la cinquantaine. Il était habité par le démon de la pureté. Pour le vaincre, il devait en passer par l’acceptation de sa part d’ombre [1] ." Du blanc, partout du blanc, jusque dans ses rêves qu’il consigne. "Il éprouve une peur panique à l’idée de ce qui se cachait derrière cette couleur", note Pierre Assouline [2]. Qui cite le psychanalyste que se décide à fréquenter Hergé : "Vous devez exorciser vos démons [...] blancs. Il faut tuer en vous le démon de la pureté." Ce qu’il fera avec Tintin au Tibet, publié en 1960.

L’exorcisme sera double. Dans l’intrigue, déjà, histoire sans méchant, pétrie de tolérance et de bons sentiments, recherche de Tchang porté mort dans un accident d’avion - Tchang, ami de jeunesse d’Hergé avant d’être celui de Tintin. Dans la forme, ensuite, qui traduit elle aussi cette volonté de retrouver l’essentiel, ce besoin de tourner la page. Et si l’on peut voir dans ces cases "himalayennes", d’une clarté et d’une immédiateté extrêmes, l’aboutissement du travail d’Hergé, on peut y lire aussi un retour à ses débuts, quand Tintin se dessinait sans couleur. Le dessinateur inventait alors "une poétique du noir et blanc", qui le menait "à des trouvailles que, sans les faire totalement disparaître, la couleur neutralisa dans une large mesure [3] ".

Tintin au Tibet ne pouvait que bien se terminer. Les retrouvailles avec Tchang marqueront le début d’une nouvelle vie pour Hergé (il quittera sa femme pour Fanny) et la fin des tribulations du reporter. Les bijoux de la Castafiore qui suivront, et que beaucoup considèrent - avec raison - comme le deuxième chef-d’œuvre d’Hergé, seront une non-aventure. Tintin et les Picaros et Vol 714 pour Sidney n’apporteront rien de plus, au contraire. Quant à l’Alph-Art, album non terminé, il s’achève par l’avancée de Tintin vers un blanc mystérieux.