Le Mardi au Monoprix - Cie Ah le Zèbre ! - critique du spectacle

Résumé : Le mardi à Monoprix est un monologue écrit d’une plume délicate et sensible. Une femme, la narratrice, rend visite à son père, chaque mardi, pour s’occuper de lui, faire son ménage et l’accompagner à Monoprix. En fait, ces rendez-vous hebdomadaires ne se passent pas très bien. Et puis, il a du mal à reconnaître dans Marie-Pierre, sa visiteuse, le fils qu’il a aimé autrefois, lorsqu’il était un garçon qui s’appelait Jean-Pierre.

Critique : On ne l’aurait pas cru mais le Monoprix, a fortiori le mardi, est le petit théâtre de la vie contemporaine. Quand on s’appelle Marie-Pierre, et qu’une fois dans sa vie, il y a longtemps, on s’est appelé Jean-Pierre, les regards jugeants, les ricanements s’activent, au mépris du droit à être soi. La cinquantenaire y accompagne son père pour ses courses hebdomadaires. L’homme vieillit, il est seul, il perd chaque jour un peu de son autonomie, et finalement, en miroir de sa fille, se retrouve à sa façon un rebut de la société moderne.

Mais le vrai combat de Marie-Pierre est de réussir à rencontrer les yeux d’amour de son père, avant qu’il ne s’éteigne. L’enjeu n’est pas forcément d’affirmer son identité genrée. Le vrai problème de Marie-Pierre c’est d’exister dans le regard pour ce qu’elle est. "Telle quelle" se plaît-elle à répéter, s’entendant finalement comme "telle qu’elle". L’écriture d’Emmanuel Darley est lumineuse et brillante. Dans un subtil entrelacs de conversations entre ce père et sa fille, rythmé par des il dit / je dis incessants à la façon d’un texte de Duras, le dramaturge raconte sans sombrer dans l’indécence ou le misérabilisme l’impossibilité parfois d’être soi auprès de ceux que l’on aime le plus.

Copyright Marine Cessat-Bégler

La pièce raconte dans une très belle langue le vieillissement qui se traduit souvent par l’isolement. Pourtant, une surprise attend Marie-Pierre, laquelle surprise lui permettra de comprendre que son regard blessé vers son père n’est pas si juste. La pièce ne serait pas de cette qualité sans l’interprétation absolument miraculeuse de Thierry de Pina. Le comédien donne à voir beaucoup de pudeur, de délicatesse et d’amour dans ces portraits de Marie-Pierre et son père. On ressort bouleversé et grandi par la douceur de la voix, la précision des mots, et les gestes exécutés sur scène avec la grâce d’un danseur.

Copyright Marine Cessat-Bégler

Le Mardi à Monoprix est une œuvre théâtrale qui relève du miracle. Il faut surtout se garder de se faire de mauvaises idées sur le titre qui est loin de révéler toute la magie du dialogue scénique. L’interprétation à la fois affirmée et timide du comédien révèle la nécessité de rester soi, et de ne jamais céder à la tentation de la colère vis-à-vis de ses proches, a fortiori quand il leur est complexe de se rendre à l’évidence que le monde qu’ils envisagent a fini d’exister.