Le Musical hollywoodien, histoire, esthétique, création – N.T. Binh, José Moure - chronique du livre

Résumé : "Le Musical hollywoodien, histoire, esthétique, création" se penche sur la comédie musicale de l’âge d’or des studios américains, des années trente à cinquante. Différents articles explorent ses caractéristiques, sous-genres, inspirations et influences.

Critique : N.T. Binh et José Moure ont réuni dans ce livre des interventions issues du colloque sur le musical hollywoodien, qui a eu lieu du 13 au 15 décembre 2018. Les textes sont écrits par Rick Altman, Charlotte Aumont, Yosr Ben Romdhane, Pierre Berthomieu, Fanny Beuré, Francis Bordat, Marc Cerisuelo, Caroline Emmet, Beth Genné, Cécile Gornet, Martin Laliberté, Sarah Leperchey, Alain Masson, Adrienne L. MacLean, Karen MacNally, Benoît Rivière, Christian Viviani, Rui Noguiera et bien sûr N.T. Binh et José Moure.

Ces articles sont répartis en trois grands chapitres. "Les fondations" est l’occasion de saisir quelles sont les caractéristiques de ce genre, ses origines et son évolution. On découvre l’un des bouleversements clés du musical : le passage d’un film, où numéros de danse et de chant sont de purs ajouts qui ne font pas avancer la narration, à un autre style où ces éléments servent l’intrigue et marquent l’évolution des personnages. Cette partie se penche aussi sur le message véhiculé par ces films.

Puis viennent les figures et œuvres. Là, les différents intervenants analysent des éléments plus techniques, comme le regard du créateur, du chorégraphe ou du réalisateur, le passage de la marche à la danse au long d’une chorégraphie filmée, ou encore le rapport entre les mouvements des corps et celui de la caméra.

S’ensuit un troisième axe sur les enjeux et la continuité. Les auteurs parlent de l’utilisation de la 3D dans les comédies musicales, du travail de remake et d’adaptation et des changements qu’ils entraînent sur le scénario ou encore de l’influence du musical sur les séries.

Le livre se conclut sur un entretien de Rui Nogueira avec Ginger Rogers : elle y évoque son travail avec Fred Astaire.

Chaque chapitre prend le temps d’aborder aussi des œuvres particulières, qu’il s’agisse de La Folle parade / Alexander’s Ragtime Band (Henry King, 1938), ou de Ma sœur est du tonnerre / My Sister Eileen (Richard Quine, 1955), pour n’en citer que deux.

Tous ces articles sont non seulement passionnants, mais fort instructifs. Il serait trop long de rentrer dans le détail de chacun. Certains peuvent être un peu théoriques, mais dès que les réflexions s’illustrent d’exemples, tout s’éclaire. L’ouvrage nous apprend des informations passionnantes sur la mise en scène 3D pour l’écran, la manière dont Gene Kelly et Vincente Minnelli créaient ensemble chorégraphies et images, ou encore le l’utilisation inattendue de l’image de Frank Sinatra dans les comédies musicales.

Bien sûr, il est fort peu probable que le lecteur connaisse l’ensemble des films et séries cités, de Porgy and Bess à Crazy Ex-Girlfriend. Mais ce recueil lui donnera justement envie de voir chacune de ces productions musicales, ou de les redécouvrir sous un autre angle, d’autant plus que le livre est richement illustré de photos en couleurs et noir et blanc, suscitant la curiosité du lecteur cinéphile, ou ravivant le souvenir d’une scène.

Le Musical hollywoodien, histoire, esthétique, création est d’une telle richesse qu’il faudra bien plusieurs lectures pour en profiter pleinement.