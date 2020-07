Le mystère des pingouins - Tomihiko Morimi - critique

Résumé : Aoyama, curieux du monde qui l’entoure, décide de résoudre le mystère de l’apparition de nombreux pingouins dans son village japonais. Avec son meilleur ami, une camarade de classe et une jeune femme qui l’intrigue, il enquête sur les phénomènes étranges qui semblent liés entre eux. Que cache cette invasion de manchots ?

Critique : « Certes, je suis un génie. Mais cela ne m’empêche pas d’étoffer sans cesse mes connaissances ». Dès les premières phrases, le ton est donné. Aoyama, le personnage principal, possède l’assurance d’un enfant intelligent qui le sait. Grâce à son esprit cartésien, il prend du recul sur sa vie et analyse tout ce qui l’entoure. Lorsqu’il se fait molester par la brute de l’école, qu’il surnomme "l’Empereur", il garde son sang-froid et essaie de comprendre ce qui le motive. Ainsi, au moment de l’apparition subite d’une colonie de manchots en plein village, il tient là un nouveau sujet d’étude. Pour mieux structurer ses raisonnements, il note tout dans un carnet qui l’accompagne tout le temps, comme le lui a conseillé son père. Lorsque les sujets d’étude se multiplient suite à des phénomènes inexpliqués, il tente de tout relier en un seul problème.

L’attrait du roman tient particulièrement à la personnalité du héros : ses réactions sont toujours calmes, son recul apparent sur ce qui l’entoure et, surtout il a cet esprit vif et curieux qui crée souvent des situations inattendues. Face à l’extraordinaire, Aoyama entraîne ses amis à étudier, faisant preuve d’humour froid, mais aussi d’une immaturité rafraîchissante pour le lecteur. Sa fascination pour les seins de la jeune femme nous pousse à sourire, on devine là les premiers émois adolescents. Sans comprendre ce qui lui arrive, le jeune garçon note simplement la sensation de bien-être quand il regarde des seins. Il en déduit ainsi que cette vision l’aidera peut-être à le calmer.

Dans le monde d’Aoyama, comme souvent dans les histoires laissant la part belle à une bande d’enfants, les adultes sont peu présents. Ils sont enfermés dans leur rôle (de parent, de professeur ou de patron de bar), mais n’ont pas de vie propre. Le roman est en ce sens initiatique, car le héros progresse et les personnages secondaires interviennent soit pour élargir son champ de recherches, soit pour débloquer une situation (la figure du père notamment). La structure du récit est donc parfaitement classique, les situations évoquées, en revanche, le sont beaucoup moins. L’originalité de ce livre tient à la façon dont l’imaginaire est construit. Si les codes du fantastique sont bien présents (un événement inattendu vient bouleverser le quotidien), il n’y a aucun caractère vraiment inquiétant et les personnages évoluent dans un univers à la fois onirique et totalement foutraque. On fait ainsi abstraction du monde pendant la lecture, comme dans l’enfance : on accepte tous les phénomènes étranges, parce que la vision que peut avoir le héros nous intéresse. Finalement, peu importe de savoir comment sont arrivés ces manchots, tant qu’Aoyama nous accompagne dans ce mystère.

Enfin, l’écriture est tout à fait légère, convenant ainsi à un jeune public comme aux adultes, ponctuée de nombreux dialogues, dans un style oral. Nous sommes dans l’esprit du jeune garçon, souriant lorsqu’on lit des éléments évidents qu’il ne semble pas comprendre ou au contraire quand on est pressé de découvrir quelles sont ses conclusions.

Le récit, rendu intemporel par la simplicité et l’originalité des faits et des personnages, se veut tout à fait divertissant et poétique. Fidèle aux récits initiatiques japonais, Tomihiko Morimi place un jeune garçon au cœur d’un monde extraordinaire, rappelant au lecteur qu’il ne faut jamais laisser de côté sa capacité d’émerveillement. Un sacré défi dans une vie d’adulte.

