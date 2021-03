Le Peintre hors-la-loi - Frantz Duchazeau - la chronique BD

Résumé : 21 janvier 1793, Louis XVI est finalement décapité en place publique. A l’écart de cet évènement sans précédent qui jette le pays dans le chaos, le peintre Lazare Bruandet voit également sa vie se diluer, entre boisson, fréquentations, bagarres et meurtre de sa concubine, il doit fuir, Paris, mais aussi son passé, jusqu’à retrouver le goût de la peinture et de l’humain.

Produire une biographie n’est pas un acte aisé en bande dessinée. Pour ne pas tomber dans l’hagiographie moderne et assez insipide au niveau du style, les auteurs doivent redoubler d’efforts pour proposer une vision assez fidèle et un dessin qui s’accorde avec la vie et les passions du personnage décrit. Frantz Duchazeau a bien entendu potasser ses sources, pour nous accorder quelques esquisses de ce qui aurait pu être quelques mois dans la vie d’un peintre hors-la-loi. A l’écart des lois en effet, comme une bonne moitié d’un royaume qui est devenu trop vite république, il vivote, tranche puis se retranche, sans jamais s’arrêter de peindre ou de penser à la peinture. Les rencontres et les tableaux s’enchaînent, alors que gardes républicains, milices et gendarmes battent la campagne, alors que les ruines n’ont jamais été aussi belles et fraîches, rien ne semble avoir de début ou de fin, et très vite le côté biographie s’estompe, c’est une fiction qui se dresse devant le lecteur, parée d’atouts incroyables car artistiquement vrais. C’est une passion et une folie, celles d’un peintre en même temps que celles d’une époque, qui sont dessinées, peintes ici.

Frantz Duchazeau / Casterman

Avec un dessin qui mêle la gravure à la peinture, Frantz Duchazeau s’est inspiré des plus grands, de Corot à Courbet, pour livrer une bande dessinée majestueuse. S’inspirant d’un style très classique hollandais cher à Bruandet, les pages alternent entre des paysages de forêts apaisantes et des scènes de rixes haletantes, ces dernières rappelant quelque peu le style des combats de Christophe Blain. Les ruines et les monastères ont cependant une importance évidente, même s’ils ne sont là qu’en décor, en fond, ils occupent une place non négligeable dans le temps et les couleurs consacrés par l’album dans son intégralité. Il faut donc saluer cet aspect que l’auteur a magnifiquement su restituer, comme si raconter un pan de la vie d’un peintre ne suffisait pas, mais en saisir l’aura et audace par le trait devait sublimer le tout.

Frantz Duchazeau / Casterman

Le peintre hors-la-loi est à la fois une histoire de cape, d’épée, de peinture et de révolution, d’un fourmillement chaotique et dédié à un homme et une époque, comme Zola l’avait déjà fait avec son Œuvre, et comme désormais Duchazeau le fait avec, lui aussi, son œuvre.