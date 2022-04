Poisson à pattes - Blonk - La chronique BD

Résumé : Bastien ne sent pas à sa place dans le village, moqué pour sa couleur albinos, persécuté pour exprimer sa pensée, sans parler de son troisième oeil qu’il doit cacher... C’est grâce à Sidonie, une femme que l’on soupçonne de sorcellerie, qu’il reprend confiance...

Mêler une histoire d’intolérance au Moyen Âge avec une possibilité extraterrestre et l’éventualité d’une magie de sorcière, il fallait oser. Surtout quand vous mixez le tout avec un verbiage qui sent bon le québécois, il y a de quoi faire un récit sacrément original. C’est le cas de ce Poisson à pattes, ovni graphique qui pourra en surprendre plus d’un, et qui devrait pouvoir intéresser un grand nombre de lecteurs. Pourquoi ? Tout d’abord parce que son franc parler, sa fatigue à l’écart de la bêtise humaine, sa rudesse contre les petits défauts aux graves conséquences, en font une œuvre avec juste ce qu’il faut de Millennial. Ensuite, parce que la trame, entre rejet familial, espérance amoureuse, expérience sociale et violence humaine, prend de nombreux aspects, bien au-delà de la simple aventure d’un paysan de l’an Mil. Enfin, il n’est pas question d’épique, de quête ou de Graal, mais bien de philosophie, de tolérance et de repli sur soi. Ne cherchez pas une leçon, elle n’y tiendrait pas, d’ailleurs la fin semble prendre un malin plaisir à rayer une par une les conclusions que l’on attendait, ultime pied de nez à une narration d’aventure qui se veut rocambolesque.

© Powpow / Blonk

Niveau surprise, le dessin en réserve une belle. Si les amateurs de 23h72 auront repéré un auteur au style déjà bien trempé et assumé, le voir débarquer en plein Moyen-Âge paraissait quelque peu osé. Avec leurs grosses têtes, leurs yeux bizarres, leurs formes pataudes, on est plus dans la farce ou le fabliau pour ce qui est de l’aspect, mais très vite non seulement on s’y fait, mais on finit par apprécier, à sa juste valeur, c’est à dire une déformation grotesque et anachronique d’un moment qui n’a jamais existé et qui ne prétend que rendre compte d’une mentalité, le dessin de Blonk.

© Powpow / Blonk

Récit à la fois drôle et quelque peu désespérant d’une vie au Moyen-Âge d’un paysan lettré en inéquation avec un lieu et une époque, Blonk montre que chacun peut trouver que sa place est incongrue, mais en faire quelque chose tout de même.