Le printemps prochain – Liu Yun – la chronique BD

Résumé : Le printemps prochain suit le morne quotidien de la tante de l’autrice, qui vit dans la campagne chinoise. Comme c’est la coutume dans ces régions, cette tante a réalisé à 20 ans un mariage arrangé avec un homme « morose et taciturne ». Ce mariage l’enferme dans son rôle d’épouse. Chaque jour, elle réalise les mêmes tâches – le linge, la cuisine, le ménage – si bien que son temps ne semble plus lui appartenir. Seule la fête du Printemps (ou Nouvel An chinois) brise cette routine monotone, car toute la famille passe les festivités chez elle. Toutefois, l’ensemble de l’organisation des festivités incombe à cette tante, qui voit bien peu ses invités, quand les hommes fument et palabrent sur le canapé…

Critique : Cet album est le premier de la jeune autrice chinoise Liu Yun, et il s’agit d’ailleurs de son travail de fin d’études. Récompensé par plusieurs prix en Chine, Le printemps prochain pose un regard tendre et lucide sur la situation d’une femme enfermée dans un rôle social, et qui s’avère incapable d’en sortir. Née en 1993, Liu Yun appartient à une génération plus réservée vis-à-vis de l’institution du mariage, comme elle le met en scène dans le récit, et probablement plus urbaine, même s’il n’en est pas fait mention ici. L’album donne ainsi à voir les paysages et les traditions de la Chine rurale, beaucoup plus conservatrice que les grands centres urbains. L’autrice dévoile la division genre des rôles, qui se matérialise dans l’espace : pendant que les hommes fument dans la cour ou sur le canapé, les femmes s’échinent à la cuisine, tant et si bien que la tante de l’autrice devient pratiquement invisible aux yeux des convives. Ces derniers ne se posent jamais la question de savoir comment les plats arrivent sur la table. Finalement, avec son album, seul l’autrice pose un regard compatissant sur cette femme. L’album comprend beaucoup de non-dits. Le mariage de la tante de l’autrice ne génère aucun enfant, et le mari de cette femme – représenté dans les premières planches sous la forme d’une ombre bleue – s’avère quasiment absent du récit. Au lecteur de construire ses interprétations.

Liu Yun / Éditions çà et là

Le récit de Liu Yun s’avère contemplatif et poétique, avec un narratif descriptif qui s’insère à l’intérieur des cases. Les caractères chinois doivent, dans la version originale, renforcer la poésie graphique des planches. Le dessin tout en délicatesse de Liu Yun, qui utilise probablement le pinceau, se concentre sur les contours des personnages et les décors. Le récit représente les formes des individus plutôt que leurs expressions. L’ensemble est parfois rehaussé de couleurs aux teintes douces, qui donnent à certaines cases un aspect impressionniste très réussi.

Liu Yun / Éditions çà et là

Alors que le récit présente la tante de l’autrice d’un point de vue extérieur – très probablement celui de Liu Yun, même si ce n’est pas explicité – le dernier des cinq chapitres donne à voir les pensées de cette femme, qui s’interroge sur sa condition. Ce changement de point de vue interroge, d’autant qu’il n’apparaissait pas absolument nécessaire. Il vise en premier lieu à mettre en relief le sentiment d’effacement du personnage principal, qui a la sensation que toute son existence tourne autour de cette fête du Printemps.

Liu Yun / Éditions çà et là

Album poétique au graphisme délicat, Le printemps prochain met en scène les relations sociales profondément inégales dans la Chine rurale contemporaine. Un récit touchant.