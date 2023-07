Le royaume de Séraphin, tome 1 - Mélodie Ducoeur - critique

Résumé : "Le Royaume de Séraphin", un premier tome envoûtant qui transporte les lecteurs dans un monde imaginaire captivant. Plongez dans l’histoire de Dimitri, un jeune garçon atteint de TDAH, qui trouve refuge dans un royaume magique rempli d’anges aux pouvoirs extraordinaires. L’auteure Mélodie Ducoeur aborde avec délicatesse des thèmes tels que la différence, le harcèlement et l’espoir, offrant une lecture touchante et captivante pour les adolescents en quête d’aventure et de réflexion.

Critique : Dans son premier tome intitulé Le Royaume de Séraphin, l’autrice belge Mélodie Ducoeur nous transporte dans un monde imaginaire captivant. Publié chez Plumes de Coeur Éditions, ce roman destiné aux enfants entre neuf et treize ans aborde des thématiques profondes et sensibles, tout en offrant une histoire fantastique riche en émotions.

Le récit débute par la présentation de Dimitri, un jeune garçon de dix ans atteint de TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention), qui se sent rejeté par les autres en raison de sa différence. L’autrice aborde avec tact et délicatesse les difficultés auxquelles le protagoniste est confronté au quotidien, offrant ainsi une représentation authentique des problèmes que peuvent rencontrer les adolescents ayant des troubles de l’attention. Malheureusement, le destin tragique de Dimitri conduit à un événement choquant et poignant : son suicide.

L’univers fantastique créé par Mélodie Ducoeur offre une lueur d’espoir dans le royaume de Séraphin, un lieu semblable au paradis où les enfants décédés se transforment en anges ailés. Dimitri y rencontre d’autres enfants décédés, tels que Titouan, un bébé capable de faire apparaître des animaux, Tifanie, qui fait éclore des plantes, et Timéo, capable de donner la vie. Ces personnages attachants peuvent se rendre sur Terre, tout en restant invisibles aux yeux des adultes vivants. Au sein du Royaume de Séraphin, les différences sont acceptées et chacun a droit à l’amour, créant ainsi un endroit magique dépourvu de harcèlement.

L’autrice parvient à transmettre avec douceur les émotions et les expériences de Dimitri grâce à une narration à la première personne. Le lecteur est ainsi immergé dans les pensées du protagoniste, témoignant de ses bouleversements intérieurs et de ses sensations contradictoires. Cette approche introspective confère une réelle crédibilité au récit, donnant l’impression de lire le témoignage d’un petit ange.

Au-delà de son aspect fantastique, Le Royaume de Séraphin aborde des thèmes importants tels que le harcèlement, la sensibilisation à la différence et les conséquences dramatiques de la marginalisation. L’écrivaine, elle-même touchée par la perte tragique d’un enfant, a puisé dans cette expérience personnelle une force pour transmettre des messages essentiels aux jeunes lecteurs. L’importance de la sensibilisation contre le harcèlement est mise en avant, incitant les lecteurs à ne pas se moquer, ni à rejeter autrui en raison de sa différence. De plus, des problématiques contemporaines comme la diffusion de photos intimes sur les réseaux sociaux et à l’école sont également abordées, soulignant les conséquences désastreuses de ces actes.

En conclusion, Le Royaume de Séraphin est un premier tome attendrissant qui combine habilement la magie du fantastique avec des messages profonds et universels. Mélodie Ducoeur offre une histoire touchante et engageante, où les lecteurs peuvent trouver réconfort et espoir en imaginant des petits anges dotés de super-pouvoirs magiques dans le ciel. Ce roman constitue une lecture recommandée pour les adolescents en quête d’aventure et de réflexion sur des sujets sensibles, tout en offrant un récit captivant qui laisse présager une suite prometteuse dans les prochains tomes du Royaume de Séraphin.