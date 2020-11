Don Vega - Pierre Alary - chronique BD

Les reprises et variations effectuées autour d’un personnage emblématique ne sont pas nouvelles, mais elles semblent particulièrement dans l’air du temps. Force est de constater que certaines d’entre elles sont surprenantes, voire enthousiasmantes. Il en va ainsi de ce Don Vega hybride et de très bonne facture.

Résumé : Profitant d’un flou quant au statut de la Californie, le dénommé Gomez parvient à s’accaparer - légalement ou par la force - de nombreuses terres, dont certaines contenant de l’or. Il règne en maître, via la terreur exercée par sa garde rapprochée menée par l’impitoyable Borrow. Régulièrement, un homme vêtu de noir et masqué se faisant appeler Zorro agit pour tenter de mettre fin à cela, mais à chaque fois, il est pris et châtié avant qu’un autre endosse un costume similaire et ait le même destin tragique. La situation va-t-elle prendre une autre tournure avec le nouvel homme en noir récemment apparu et qui, contrairement aux précédents, parvient à tenir tête aux hommes de Gomez ?

L’aventure commence sur un rythme plutôt tranquille, mettant en place contexte (historique, politique et social) et caractères des personnages avant de vraiment décoller. Ce qui pourrait être un défaut est ici une qualité : cela permet d’ancrer sereinement et solidement les bases du récit et d’installer d’ores et déjà la coexistence entre discussions et action, moments posés et poursuites ou combats. Pierre Alary / Glénat Côté dessin, Pierre Alary creuse toujours davantage un sillon étonnant. Son dessin semi-réaliste, élégant et vif, évoque auteurs franco-belges (Jean Giraud, Christian Rossi, Enrico Marini) comme américains (Will Eisner), par le trait, l’utilisation des masses noires, mais également par celle de la trame. Pierre Alary / Glénat Le sens du découpage, les cadrages dynamiques et fréquemment surprenants comme le beau travail sur la lumière contribuent également à faire de cet album une œuvre réjouissante et attachante. À ce titre, la fin est assez exemplaire et touchante.

Don Vega, futur incontournable de la BD d’aventure ?

