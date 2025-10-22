Le secret des mésanges - Antoine Lanciaux - critique

Résumé : Lorsque Lucie, neuf ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes !

Critique : Lucie, neuf ans, est une jeune citadine. Cette fois, elle passe ses vacances à la campagne où elle retrouve sa mère qui participe à un chantier de fouilles dans le village de son enfance. Pourtant, ce qui s’annonce comme une paisible escapade champêtre prend bientôt l’allure d’un foisonnant récit d’exploration dans un cadre enchanteur, propre à l’imaginaire où se mêlent secrets à percer, passages souterrains et châteaux abandonnés. Chaque aventure est nourrie de dangers et d’énigmes pour mieux entretenir le suspense. Une galerie de personnages riches et complémentaires manient avec brio humour, solidarité et courage et nous convient à partager leurs péripéties ponctuées d’audace et de liberté.

Vive et autonome, Lucie est le pivot central de cette épopée dynamique. Elle a pris seule le train pour rejoindre sa mère, une femme accomplie malgré un traumatisme d’enfance sur lequel elle a bâti sa vie d’adulte et qui se découvre au fil du récit. Notre jeune héroïne aime la nature et tout particulièrement les animaux. Qu’ils soient sauvages ou domestiques, elle leur voue une véritable passion. C’est donc tout naturellement que Mandrin, le chien de Pierrot, devient son fidèle compagnon, à la fois protecteur et confident, tandis que Pierrot, archéologue médiéviste passionné, doté d’une inaltérable bonne humeur et d’une irrésistible bonhomie, fait office d’oncle de cœur. On se prend de tendresse pour le jeune Yann, craintif et rêveur. On s’amuse des quiproquos consécutifs à l’audition défaillante de Mamy Cléo et Papy Jeannot. Enfin, on plonge en plein mystère avec un vieil homme solitaire, presque mutique, installé à la lisière de la forêt. Quant aux mésanges, elles tissent un fil invisible entre les aspirations des adultes et la soif d’indépendance des enfants, pour mieux délivrer les confidences de chacun. Pourtant derrière ce bonheur immaculé se distinguent, pas à pas, des failles, des énigmes familiales et un besoin de transmission, évoqués avec une égale sensibilité. Des dialogues simples et directs, souvent teintés d’humour, accompagnent sans à coups les différentes révélations et confèrent au récit un véritable souffle d’air frais, même dans les instants les plus périlleux.

Au-delà de la délicatesse de sa narration, le film séduit par sa poésie visuelle. En effet, la technique du papier découpé, déjà utilisée en 1926 par la réalisatrice allemande Lotte Reiniger dans Les aventures du prince Ahmed et remise au goût du jour grâce à l’ordinateur, immerge ses personnages dans une simplicité en parfaite cohérence avec la parenthèse de douceur qu’offre ce film qui prend le temps de regarder, d’écouter et de ressentir.

Il se pourrait bien que ce conte, destiné aux grands autant qu’aux petits, soit assez convaincant pour pousser chacun d’entre nous à explorer sa propre destinée familiale, au risque d’y découvrir quelques trésors.