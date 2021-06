Le visiteur de marbre et autres œuvres théâtrales – Alexandre Pouchkine - chronique livre

Résumé : Dans ce livre sont regroupés six univers différents, allant de la Russie du Tsar Boris Goudonov à une discussion entre Mozart et Salieri avec un détour par un conte gothique, un dîner en période de Peste, l’Italie de Don Juan et un récit médiéval. Six œuvres de Pouchkine, traduites en français par Andreï Vieru. Ce pianiste revient dans la postface sur sa méthode de travail, mais aussi sur les pièges de la traduction.

Critique : Voici une belle occasion d’approcher le théâtre de Pouchkine, cet auteur russe du dix-neuvième siècle. Ce recueil nous offre un aperçu de la diversité de son talent. Aussi à l’aise dans le drame historique que dans le conte fantastique, l’écrivain nous propose une galerie de personnages terriblement humains. Protagonistes connus, tels Mozart, Don Juan ou Boris Godounov, ou parfaits inconnus, comme le Baron avare ou le meunier de Roussalka, riches ou pauvres, tous seront victimes de leurs défauts. L’insouciance de Mozart, l’assurance de Don Juan ou encore l’avarice du Baron sont les traits de caractère qui les mèneront à leur perte.

Que l’on connaisse la fin de l’histoire ou pas, c’est avec intérêt que l’on suit l’évolution psychologique de ces différentes figures.

Developpés dans l’ample fresque de Boris Godounov ou ramassés dans les quelques pages de Mozart et Salieri, les intrigues et les enjeux se dessinent clairement.

Pouchkine manie aussi avec talent la langue et cette traduction nous rend au mieux les rythmes recherchés par le dramaturge. Andreï Vieru a respecté les passages en prose et en vers. Mais il ne faut pas s’attendre à des alexandrins classiques avec rimes. Il s’agit de prose versifiée, d’un langage parlé dont la force tient dans la cadence, l’alternance de syllabes appuyées et de rimes intérieures que l’on ressent à la lecture d’une tirade.

Vieru, également romancier et pianiste, a rédigé un texte conséquent en conclusion de ce recueil. Il y revient sur l’œuvre de Pouchkine, ses thèmes, sa langue et sur ceux, dont Nabokov, qui se sont frottés à cet auteur russe, avec plus ou moins de succès dans leur traduction. Il partage également son avis sur les objectifs, les différentes écoles esthétiques, les risques de ce métier, compare enfin de manière très intéressante traduction et composition.

Le visiteur de marbre et autres œuvres théâtrales permet à la fois de se plonger dans Pouchkine et de découvrir le travail exigeant d’Andreï Vieru.