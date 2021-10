Leconte fait son cinéma - Joub, Nicoby - la chronique BD

Résumé : Joub et Nicoby entreprennent de réaliser une bande dessinée documentaire sur le cinéaste Patrice Leconte. Une fois l’accord de celui-ci obtenu, ils le rencontrent régulièrement sur plusieurs années, le rejoignent en festival, le suivent sur la préparation de l’un de ses films… Ils assistent notamment à la mise en place de projets, à la transformation ou à l’abandon de ceux-ci, avant que l’un d’entre eux n’arrive finalement au stade du tournage.

Cette bande dessinée s’avère passionnante de bout en bout. Cela provient de la manière directe avec laquelle Joub et Nicoby s’emparent de leur sujet : ils y vont franchement, foncent et ne tergiversent pas. En réponse à cela, Patrice Leconte joue pleinement le jeu et répond aux questions et remarques sans se dissimuler derrière une posture. Il n’hésite pas à expliquer comment il a procédé pour convaincre Sandrine Bonnaire de tourner dans Monsieur Hire (1989) ou à pointer ses relations difficiles avec Jean Rochefort lors de leur première collaboration pour Les vécés étaient fermés de l’intérieur (1976).

Joub - Nicoby / Dupuis

Leconte ayant réalisé une quarantaine de films (courts, longs, fictions, documentaires et téléfilms réunis), il n’est question que de certains d’entre eux, succès comme échecs publics et/ou critiques, les auteurs n’hésitant pas à pointer qu’ils n’ont pas vu tel film ou que tel autre a mal vieilli. Ils ne s’aventurent donc ni sur le terrain du compliment à tout crin, ni sur celui de la critique. Leur propos n’est pas là. Ils cherchent manifestement à saisir ce qui meut le cinéaste et ce que cela génère : un désir de film, d’écriture, de collaboration avec un.e scénariste, des actrices et acteurs, une équipe technique…

Joub et Nicoby parviennent à effectuer un récit extrêmement vivant, dynamique et drôle, mais également très instructif quant au processus de création d’un film. Cela tient notamment au fait qu’ils se mettent en scène, à l’expressivité du dessin de Nicoby, mais également à la variété et à la richesse des éléments qui composent leur récit : mails, photos, fiches réalisées par Leconte et son scénariste en amont de l’écriture d’un scénario… Quintessence de cela, la représentation de la lecture technique du scénario de Maigret et la jeune morte (2021) à laquelle participe toute l’équipe de production du film et qui permet de comprendre la répartition des tâches sur un tournage, comme la diversité des questions qui se posent en amont de celui-ci. Le passage de la présentation de la maquette du bureau du commissaire Maigret à la construction de ce décor sur le plateau est d’une efficacité exemplaire.

Davantage reportage que biographie - peut-être pouvons-nous parler de reportage biographique ? -, Leconte fait son cinéma accroche par ses partis pris narratifs fins, judicieux et efficaces.