Les bronzés 3 : Amis pour la vie - Patrice Leconte - critique

Résumé : En 1978, ils faisaient connaissance en Côte d’Ivoire dans un club de vacances. Amours, coquillages et crustacés. Un an plus tard, ils se retrouvaient aux sports d’hiver. Tire-fesses, fartage et pistes verglacées. Aujourd’hui, ils prennent leurs quartiers d’été au Prunus Resort, hôtel de luxe et de bord de mer, dont Popeye s’occupe plus ou moins bien en tant que gérant, et qui appartient à sa femme, Graziella Lespinasse, héritière d’une des plus grosses fortunes italiennes. Que sont devenus les bronzés vingt-sept ans plus tard ? Réponse hâtive : les mêmes, en pire.

Critique : Annonçons la couleur tout de suite, le teaser dit vrai : ce sont les mêmes en pire. Et justement on s’y attendait, au pire. Comment refaire un film culte comme Les bronzés font du ski avec des répliques qui font mouche à chaque fois ? Comment recréer la magie de deux films devenus des légendes malgré eux ? En prenant les mêmes et en recommençant ? Le pari était risqué. On les attendait au tournant. Verdict : la fine équipe du Splendid s’en tire très honorablement.

Les mêmes en pire ? Vieillir ça n’arrange personne, c’est bien connu. Aussi, on retrouve Gigi qui refuse justement de vieillir et qui, à cinquante balais, est toujours aussi midinette et futile. Une paire de seins monstrueuse en plus. JC Duce (prononcer Jessy à l’américaine) qui, las de ses galères, est parti aux States. Là-bas, tout lui réussi. Mais dès qu’il repose le pied en Europe, en revanche... Popeye, qui a viré vieux beau mais n’a pas changé d’un iota dans ses rapports avec les femmes (il vit aux crochets de sa femme - Ornella Muti - et, bien entendu, la trompe allègrement). Jérôme, qui a tout perdu : Gigi, et son boulot à cause d’une opération de chirurgie esthétique ratée sur la personne de Bernadette (Dominique Lavanant). Et le couple vedette, Bernard et Nathalie, toujours aussi égoïstes, toujours aussi mesquins, toujours aussi drôles.

On est content de les retrouver comme une bande de vieux potes perdus de vue. On a encore en tête les fous rires piqués, même à la sixième vision, des Bronzés font du ski (le meilleur de la "trilogie"). Et finalement, on rigole plutôt. Pari gagné donc ? Pas totalement... Il y a quelques bons mots ("On s’est aimé avant de s’aimer. C’est beau, c’est comme un film de Lelouch", "C’était dans les années 68 - Tu me prends pour un con ? C’était dans les années 79 !", "Pourquoi elle lui parle ? - C’est un golfeur !") mais le tout sent un peu le réchauffé. Jean-Claude Duce a troqué le télésiège contre un jet-ski et reste assis tout seul au milieu de l’océan, en chantant et en attendant les secours. Mouais... les souvenirs qui font référence à leurs vacances en Côte d’Ivoire ou à Val d’Isère ont un goût de madeleine de Proust agréable, mais faudrait voir à ce qu’elles ne nous restent pas sur l’estomac les madeleines, à force.

Au final, un film comique honnête, avec quelques bons moments et quelques longueurs, une brochette d’acteurs plutôt en forme avec une mention particulière pour Josiane Balasko et Michel Blanc qui décidément sont des grands, une nostalgie retrouvée pendant 1 heure 37. Tout ça n’est déjà pas si mal.