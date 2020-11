Les 1000 plus beaux paysages du Japon - critique du livre

Critique : A l’heure où les esprits ont besoin d’ailleurs, dans cette période si anxiogène, à l’heure où l’on a envie de s’évader en franchissant barrières et frontières, les Editions Omaké Books publient ces jours-ci un ouvrage étonnant.

Il permet de faire le plein de beau. Les lecteurs s’en prennent plein les yeux. C’est aussi un ouvrage utile pour préparer un voyage qui, un beau jour, sera à nouveau possible.

En effet, au-delà des paysages classés et présentés par régions, on peut repérer des centaines d’explications historiques. Entre les chapitres, le lecteur trouvera une présentation des spécificités culturelles, avec notamment une liste de conseils pour réussir son voyage et dénicher les bonnes adresses. De plus, chaque lieu présenté est cartographié pour découvrir le Japon de manière approfondie.

Copyright Omaké Books

Les 1000 plus beaux paysages du Japon présente des photographies féériques, presque légendaires. Toute la palette de couleurs est réunie dans cet ouvrage très complet.

Copyright Omaké Books

Il met en avant le Kantô où l’on découvre le musée du train, la gare aux 462 marches, le plus grand Bouddha de bronze du Monde.

Copyright Omaké Books

On se retrouve également dans la fièvre des festivals du Tôhoku, avec des centaines de monstres de neige. Le lecteur peut aussi visiter des auberges improbables, s’émerveiller devant le mont Fuji, flottant au-dessus des nuages, ou s’immerger dans un jardin digne d’un tableau impressionniste. On sent presque le parfum des cerisiers en fleurs.

Dans le Tôkai, on se retrouve au milieu les champs de thé et près d’une ville restée intacte depuis l’ère d’Edo. Le festival du feu y perdure. Le plus grand barrage du Japon est photographié sous toutes ses coutures. Les cascades sont aussi au rendez-vous.

Copyright Omaké Books

On peut se prélasser sur des plages de sable blanc, dans la région de Kyûshu, terre de feu réchauffant les âmes. Les territoires proches d’Okinawa donnent une idée du paradis avec l’Ile aux coraux, les cavernes bleues, des ponts au-dessus de l’océan, la faune sous-marine...

Les 1000 plus beaux paysages du Japon a vocation à être un très beau cadeau de Noël. Il est aussi une passerelle vers les autres ouvrages des Editions Omaké Books. Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas encore, elles offrent du contenu inattendu, qui sait donner du plaisir avec des publications inédites et originales : des mangas, des livres sur le cinéma, les jeux vidéos, les séries...