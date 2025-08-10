Albertine a disparu - Vincent Guerrier, François Vignolle, Vincenzo Bizzarri - la chronique BD

Une chronique à la fois douce et amère, tendre et cruelle sur la manière dont les personnes âgées sont traitées dans notre société.

Résumé : Juillet 2022, durant une période de canicule. Gilles Poulain, maire de Courteville, téléphone aux personnes âgées de son village afin de s’assurer qu’elles vont bien. Quand arrive le tour d’Albertine Buisson, celle-ci ne répond pas. L’élu se renseigne, mais personne n’a de nouvelles de la doyenne depuis longtemps. Il se rend devant sa maison : aucune trace de présence. Connue pour son caractère bien trempé et son indépendance, Albertine ne répond-elle pas volontairement ou lui est-il arrivé quelque chose ? Aurait-elle disparu ?

Vincent Guerrier - François Vignolle - Vincenzo Bizzarri / Glénat

Cette chronique parle de la vie quotidienne dans un village, de la place attribuée aux personnes âgées, mais également de la période post-Covid. C’est une photographie à un moment précis qui permet d’élargir le champ et de s’interroger sur la manière dont vivent et/ou sont considérés les « aînés », entre placement dans un EHPAD et indépendance plus ou moins à l’écart des autres, l’une comme l’autre de ces situations pouvant conduire à une certaine solitude, voire à une solitude certaine.

Il faut attendre la fin de l’ouvrage pour apprendre que cette histoire s’inspire de faits réels suivis par les deux scénaristes, par ailleurs journalistes, pour leurs médias respectifs. Cela explique sans doute le sens des détails qui éclairent ou enrichissent les situations.

La grande force de cet album est de privilégier la succession de micro faits qui, mis bout à bout, élaborent une atmosphère et étoffent une intrigue.

Côté dessin, Vincenzo Bizzarri montre une nouvelle fois son talent pour croquer lieux, personnages et situations, mais également la finesse de son regard. Il sait notamment privilégier un cadre large et concentrer l’action en fond de case. La justesse de cet album doit beaucoup à ses partis pris et à sa sensibilité graphique, quelque part entre Baru et Rabaté.

